Monólogo de Alsina: "La historia interminable"

Guerra, sí, pero poco. El concepto de guerra testimonial no existe, pero un poco eso es lo que los gobiernos del resto del mundo confían en que haya sido la lluvia de misiles y drones con que Irán respondió este sábado al ataque de Israel contra el consulado de Damasco.

Guerra testimonial. Que todo se quede aquí

Tanto los gobiernos que van con Israel, como los que dan respaldo a Irán, como los que intentan no significarse ni hacia un lado ni hacia el otro. Guerra testimonial. Que todo se quede aquí. Esto que Joe Biden le dijo a Netanyahu, según la Casa Blanca: ‘Oye, has parado el golpe, disfruta de la victoria y déjalo estar’.

Después de todo, Israel dice haber interceptado -es decir, destruido antes de que hiciera impacto- el noventa y nueve por ciento de los misiles iraníes. Sin causar apenas daños. La exhibición militar de Irán habría resultado, así, un fiasco. Mucho dron y mucho misil pero sólo para acreditar la eficacia de Israel y sus aliados -Jordania incluida- a la hora de inutilizarlos.



Es posible que justamente eso es lo que deseaba el régimen iraní que ocurriera. No puede decirse que el ataque fuera una sorpresa, no sólo porque el gobierno de Estados Unidos venía avisando desde hace más de una semana de que se iba a producir sino porque el propio gobierno iraní se ocupó de tener prevenidos a países aliados de Israel, en la idea de que lo de Damasco no podía quedar sin respuesta -vistosa respuesta- pero sin ánimo de ir a la guerra abierta con Israel.

Guerra, pero poco, ya les digo.

La agresión armada de otro Estado no puede quedar sin reacción

En el libro de instrucciones de todo gobierno está este capítulo que dice que la agresión armada de otro Estado no puede quedar sin reacción. Lo que se mide, y se decide, cuando la agresión se produce es cómo se reacciona: cuándo, dónde y cuánto.

Al gobernante se le ofrece una lista de opciones ordenada según el riesgo. No el riesgo para quienes ejecuten directamente la respuesta -que también- sino el riesgo de lo que vendrá luego. Dependiendo de qué se ataque, cuánto daño cause, cuántas víctimas cause, la respuesta a la respuesta será una o será otra.



El círculo viciado que ha sido tantas veces el motor de la historia (de la peor historia) de Oriente Próximo. La evidencia, tantas veces ya probada, de que los conflictos, una vez iniciados, pueden conducir a escenarios mucho peores.



Israel e Irán no necesitan declararse formalmente la guerra porque llevan en ello -la guerra entre guerras, que dicen los israelíes- desde que la revolución iraní elevó al poder a Jomeini en el 79.

A primeros de mes, Israel bombardeó el consulado de Irán en Damasco y se llevó por delante a siete personas, una de ellas un general de la Guardia Revolucionaria. Ahora el gobierno iraní responde con un ataque contra territorio israelí: es su primera vez. Ya ha advertido que no será la última si Israel, en lugar de dejarlo aquí, responde al ataque con otro ataque dando pie al ataque siguiente.

Los gobiernos amigos de Israel tratan de persuadir a Netanyahu para que su respuesta sea equiparable a la agresión que ha sufrido. Defina usted equiparable

El gobierno israelí -libro de instrucciones en la mano- anuncia que por supuesto que habrá respuesta a lo del sábado. Todo el esfuerzo de los gobiernos amigos de Israel, en este momento, es persuadir a Netanyahu para que esa respuesta sea equiparable a la agresión que ha sufrido. Defina usted equiparable.

