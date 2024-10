Monólogo de Alsina: "El engaño infinito"

Próxima estación: la presunta financiación irregular. Un clásico de los casos de corrupción en los que aparecen implicados altos cargos de un partido político. Bien lo sabe el PP, que en esto tiene un doctorado.

Feijóo reunió en domingo a la cúpula del PP sólo para esto: para darle aire a la querella que hoy presentan. Ábalos, el hombre del momento, era virrey en Ferraz cuando Víctor de Aldama y compañía le buscaban un chalet o le pagaban a su novia el alquiler del piso. El PP da crédito al socio -anónimo- de Aldama que ha contado que llevo noventa mil euros en dos pagos -efectivo y bolsas de cartón- a Ferraz en nombre de Aldama. Según su versión, porque Aldama cobró seiscientos mil a Claudio Rivas para conseguirle la licencia de hidrocarburos y, de esa cantidad, Aldama tenía que dar una parte a Koldo, es decir, a Abalos. Todo presuntamente.

Billetes en bolsas de cartón en Ferraz. Ahí ha encontrado Feijóo el asidero para imputar al PSOE financiación irregular. Es decir, que no sea sólo Ábalos el investigado, y futuro imputado, por sus corrupciones presuntas. Sino que la investigación abarque al PSOE, todo él, como partido.

Ansían los del PP desquitarse por todas las veces que el PSOE les ha llamado partido corrupto. Y ansían hacer beber a Sánchez de su propia medicina. De momento, sólo ansían. La derivada Ferraz aún está en fase incipiente en la investigación judicial. Ismael Moreno sigue interrogando gente.

Bien es verdad que la pareja Ábalos-Koldo hacía y deshacía en el ministerio como hacía y deshacía en Ferraz, lo que hace creíble que su modo de proceder fuera el mismo en un despacho que en el otro. Si el PSOE se benefició de ello es sólo una posibilidad, no aún una realidad. Para el PP, más que una realidad, un deseo.

La versión oficial de la Moncloa sobre la nueva fase en que ha entrado el caso Ábalos, caso Aldama, abunda en la consigna que ya empezó el viernes: esto del presidente burlado.Sánchez, engañado por su primer caballero. Porque le dijo que había conseguido que Venezuela pagara una deuda a Duro Felguera de la que la UCO no ha encontrado evidencia.

No le engañó sobre el advenimiento de Delcy ni sobre la opacidad con que pretendía recibirla en su despacho. Pero el oficialismo exprime la teoría del burlador burlado y difunde el drama personal de este Sánchez herido por su camarada, compadre, amigo y subordinado. El entorno del presidente dice que se siente traicionado, pregona la prensa amiga. Por supuesto que él nunca supo. Qué iba a saber, ni de Koldo ni de nada.

Anda el oficialismo intentando conciliar la idea de que el presidente estaba en babia, criatura, con la insinuación de que se cargó a Ábalos del gobierno y del partido por higiene democrática. Difícil empeño, porque si repudió a Ábalos por sus manejos es que los conocía. Y si no los conocía, no pudo ser ése el motivo. El misterio que nadie ha resuelto desde junio de 2021: ¿por qué despidió el presidente a su capataz, por sorpresa, cuando éste ya se veía ministro de Defensa?

Leamos El País, que siempre ayuda. Crónica dominical: ‘Ábalos preguntó a Sánchez por qué lo destituía de sus dos cargos. Sánchez contestó: no te lo puedo decir. Según diversas fuentes del PSOE, no era por sospechas de corrupción. Todas las fuentes consultadas apuntan a las cuestiones personales como el motivo fundamental de su cese.

Al presidente le llegaban todo tipo de informaciones, reales o inventadas, sobre su vida privada. Su esposa se quejaba amargamente de sus infidelidades. Carmen Calvó alertó a Sánchez de la situación personal del ministro. Llevaba una vida caótica y estaba siempre cansado. Llegó a quedarse dormido en un consejo de ministros.

Se lo cargó, entonces, por la vida que llevaba. Pero cuando Ábalos le preguntó el motivo, él dijo ‘no te lo puedo decir’. ¿Por qué no se lo podía decir? No se sabe. Pero a otros se ve que sí se lo dijo porque hay fuentes capaces de explicarlo con detalle. Lo principal: que no era por corrupción, eh, no era eso. Ni Delcy, ni Aldama, ni los hidrocarburos, que de eso Sánchez nunca supo nada. Era por su vida privada. Que si tenía amante, que si dormía poco.

En una versión ligeramente puritana de la moral pública, resultaría que Sánchez había perdido su confianza en Ábalos porque llevaba una vida disoluta. Y no era fiel a su esposa. Y se había liado con una jovencita. Y se cansaba, a ver.

Esta otra línea de la crónica de El País es aún más interesante: ‘Al presidente le llegaron informaciones sobre los gastos desorbitados que pasaba Ábalos a la cuenta del PSOE. Koldo llegaba con tiques a la gerencia, donde flipaban porque eran gastos desmedidos’. Flipaban. Gastos en qué. No se sabe.

Si eran desmedidos es que el partido estaba pagando caprichos personales, ¿no es eso? Pero no lo llamen corrupción porque Sánchez nunca tuvo la menor sospecha de que su camarada mangoneara. De haberlo sabido, hombre, habría sido implacable. Y en 2023 le volvió a meter en las listas. Nunca más se supo de los gastos desorbitados que hicieron flipar a la gerencia. Qué cosas. Adriana Lastra, vicesecretaria general, ¿compartía el flipe o estaba a otras cosas?

Sánchez presume de haber actuado desde el primer momento

Sánchez presume de haber actuado desde el primer momento. En realidad, se refiere a cuando Koldo fue detenido, no cuando en el partido flipaban con sus gastos. Sánchez dijo el viernes que su gobierno no permite la impunidad. En realidad lo que quiso decir es que la justicia trabaja para no dejar sin castigo la presunta corrupción en que incurrió Ábalos durante los años en que fue su gobierno.

En esto sí confía en la justicia, a diferencia de lo que hace con la investigación que afecta a su esposa. No va a haber impunidad debe entenderse como que a José Luis Ábalos no le concederá una amnistía a medida, ni siquiera un indulto. No cambiará el código penal para eliminar el tráfico de influencias y declarar exento de castigo a aquel que no cobra directamente una cantidad sino que encarga que se utilice para abonar el alquiler del apartamento de su novia.

Cuando Ábalos, presuntamente, se corrompía era gobierno de Sánchez y era hombre fuerte del partido. Cuando Ábalos, presuntamente, hacía gestiones para que Delcy pudiera verse en el ministerio con él -y con Aldama, hombre de confianza de Delcy para asuntos de dinero- era gobierno de Sánchez y era hombre fuerte del partido.

Hubo engaño del gobierno a los periodistas

El presidente, descubierto en el engaño por el guasap de Ábalos que obtuvo la UCO, confirmó el viernes que estaba informado de que Delcy venía. Añado: en contra de lo que dijo su gobierno machaconamente los últimos cuatro años. Si el presidente sabía cuatro días antes del viaje de Delcy, ¿por qué su ministra portavoz de entonces -adivinen quién era- dijo que sólo Exteriores estaba al tanto de ese viaje y sólo cuando Delcy ya estaba volando?

Hubo engaño. No de Ábalos a Sánchez. Del gobierno a los periodistas en la sala de prensa de la Moncloa. O María Jesús Montero sabía que mucho antes de que Delcy embarcara su jefe, el presidente, estaba enterado (y nos mintió) o a María Jesús Montero le pasaron una versión falsa para que la aireara (y nos mintió.

Según la nueva versión del presidente, no voluntaria sino fruto de la luz que sobre este episodio ha arrojado la UCO, él sí sabía que venía pero no recordaba, vaya, que Delcy estaba sancionada por la Unión Europea y tenía prohibido pisar España.

Cuando el gobierno de España se percató. A ver, en aquellos primeros días de 2020 el asunto era que Guaidó había sido reconocido como presidente encargado de Venezuela por el gobierno español y que la Unión Europea venía aprobando sanciones a altos cargos del régimen de Maduro como forma de presión para que abriera la mano a la oposición. Lo de percatarse, cuatro días después de ser informado, como si alguien hubiera caído de pronto en la cuenta de quién era Delcy Rodríguez es ahondar aún más en el papelón. O en el engaño.

Ningún portavoz del gobierno informó en los cuatro años y medio que han pasado de nada de esto. Nos contaron primero que es que el ministro venezolano venía a Fitur. Y luego, que el avión paraba en Madrid no porque Delcy tuviera nada que hacer aquí, sino porque la tripulación necesitaba descansar.

Tomémonos el caso Ábalos con humor

Ester Peña, sucesora de Pilar Alegría como cara visible en Ferraz de las consignas que fabrican otros (en masculino, porque son todo hombres), se grabó ayer un vídeo para hablar del PP, comentar lo del PP, señalar al PP y hacer bromas -no escarmientan con el estilo chistoso- sobre el PP y los Soprano y Ayuso a la que ahora la consigna es llamar la jefa y no sé cuántas maniobras de distracción más.

¿Ha comprobado ya el PSOE si es verdad, o es mentira, que aparecían por allí enviados de Aldama a entregarle bolsas de cartón a Koldo por engrasar la maquinaria?

Tomémonos el caso Ábalos con humor. Negro. Estimada señora Peña, portavoz del Partido Socialista, vayamos a lo sustancial: ¿Ha iniciado ya el partido del que es usted portavoz una investigación interna sobre la etapa en que José Luis Ábalos compaginaba la secretaría de organización con el ministerio de Fomento con el inefable Koldo de hombre para todo y el turbio Aldama cobrando a empresarios y pagando, presuntamente, mordidas? ¿Ha comprobado ya el Partido Socialista si es verdad, o es mentira, que aparecían por allí, año 2020-2021, enviados de Aldama a entregarle bolsas de cartón a Koldo por engrasar la maquinaria?

De esto sí podrá hablar el PSOE en primera persona. ¿Se anima la portavoz, que habrá leído El País, a informar a la opinión pública de cuáles eran esos gastos desorbitados que Ábalos cargaba a la cuenta del partido? ¿O prefiere seguir haciendo bromas sobre el PP y los Soprano?