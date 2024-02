Monólogo de Alsina: "El serial que conmueve a España"

Un día se aguanta. Dos días, impacientan. Tres días, exasperan. Y la presión, al tercer día, se traslada al ministerio encargado de asegurar que se pueda circular por las carreteras. Sin tramos cortados por las bravas y sin retenciones generadas a propósito.

En el tercer día de la revuelta agraria que sacude España, con nuevas tractoradas anunciadas para hoy en numerosas provincias, habiendo paralizado ayer el centro de Barcelona, con primeros incidentes, ayer, en La Rioja, en Castellón, en Granada alzan la voz quienes están siendo damnificados por la protesta.

Patronales del transporte de mercancías, grandes superficies, recuerdan al gobierno que es obligación suya asegurar la circulación en las carreteras. Toda la comprensión para los agricultores y sus demandas, pero toda la exigencia de respeto al derecho de los demás a no ver impedido su trabajo.

Tenía razón aquel agricultor de Granada cuya nota de audio en un grupo de guasap escuchábamos aquí la mañana del martes.

Aliados, que no enemigos. El primer día hay comprensión. El segundo ya hay un poco menos. Al tercero, el sector del transporte por carretera reclama a los ministros de Interior y Transportes que pongan los medios para tener abiertas las carreteras.

La diferencia entre avisar -comunicar a la delegación de gobierno- que se va a hacer una tractorada y cortar una carretera sin aviso es que lo primero permite a la autoridad disponer los medios para mantener los derechos de todos y lo segundo es un abuso. Tiene más eco mediático, admitámoslo, lo segundo que lo primero -los incidentes que la protesta pausada- pero si uno busca aliados y no enemigos conviene más lo primero que lo segundo.

El gobierno declara su empatía con los agricultores que protestan y aprovecha -seña de identidad de este gobierno- para echarse flores y demostrar, un día más, que no tiene abuela.

Y si somos los mejores, bueno y qué. Mucho mejor este gobierno que el de Zapatero, ha venido a decir el ministro Planas. Porque Zapatero también fue de este siglo.

Tiene el ministro de Transportes, Óscar Puente, tarea de la que ocuparse, como comprobó ayer en su reunión con las patronales del transporte y con la opinión pública pendiente. Pero bueno, después de todo era él quien se quejaba hace un par de semanas de que sólo le preguntaba la prensa por la amnistía.

Ya ve que sí que hay otros temas. Pero, ya lo siento ministro, del monotema también hay que ocuparse este mañana. Los seriales son así. Cada día, un capítulo nuevo de la misma historia. Volvemos, sí.

En el capítulo de ayer de ‘Pecado original’ (perdón, ‘Amnistía por investidura’) un fiscal del Tribunal Supremo, de los quince que votaron (11 a 4) a favor de investigar a Puigdemont en el caso tsunami, le atragantó el desayuno a más de uno despachándose en el programa Más de uno con un relato crudo, que nadie ha desmentido, sobre cómo se gestó la operación para diluir a los indomables fiscales del Supremo.

Enterada la superioridad de que la mayoría de los fiscales del Supremo iban a hacerle un descosido importante a la operación ‘tranquilo, Carles, tranquilo’; enterada de que no prosperaría el esfuerzo del ponente Redondo y que la votación resultaría inequívoca, encontró la manera de neutralizar el resultado recurriendo a un artículo nunca antes aplicado. Ése que dice que si dos fiscales jefe tienen criterios opuestos, aunque haya 11 de 15 que tienen el mismo, la pelota pasa al jefe para que el jefe, celebrado torpemente por la Moncloa, decida.

En el capítulo de ayer del serial que conmueve a España, el fiscal general del Estado, que no gana el hombre para líos, se dolió en público de que el fiscal Viada se pasara con la transparencia al describir la deliberación de los fiscales y renegó de quienes dan por hecho que el criterio final de la Fiscalía será contrario al que ganó por goleada en la junta.

Y ésa no soy yo, añadió el fiscal general. Esa persona que decide es otra. En concreto su segunda, la teniente fiscal del Supremo. Qué difícil resolver controversias cuando el marcador ha quedado once a cuatro a favor de la imputación. No parece que la controversia sea tanta.

En el capítulo de anteayer de ‘Hermanos de amnistía’ (perdón, de ‘Somos más) un presidente de gobierno decidido a no tocar ya una coma de su muy remendada ley de amnistía… eso, ley robusta e impecable, se ofreció a tocar algunas otras cosas en su cortejo interminable a Puigdemont para que se deje amnistiar.

¡Oferta personalizada, Carles! Le apuramos los plazos a los jueces que están tocándote las narices para que no puedan hacerlo eternamente. ¿Qué te parece la oferta?

Ya, pero no es usted quien tiene que decirlo, presidente, es el amnistiado vip, destinatario de la oferta. Y hasta ahora su respuesta ha sido esta… silencio administrativo. Ni frío ni calor. Acortar plazos de las investigaciones judiciales. O, en precisa definición de Pedro pretérito, el de 2020… la antesala de la impunidad.

También en el capítulo de ayer, la compañera de tándem del Pedro presente, Yo Yolanda Díaz, decidió salirse del guión gubernativo y darle un nuevo giro al serial reconociendo que en esto de la amnistía Moncloa no le ha dado vela.

Así no, sentencia la vicepresidenta, así no, Pedro, así no. Pues ya me dirás tú cómo, que Puigdemont no se deja amnistiar.

Fuentes de la Moncloa hacen saber que han descartado ya reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los plazos judiciales. Ni una semana les ha durado la ocurrencia. Ahora ya no. Ahora ya no hay que poner plazos máximos a las investigaciones judiciales. Dices: ¿porque los fiscales se oponen? Ah, no. ¿Porque Yolanda discrepa? Ah, no.

Yolanda bastante tiene con encomendarse al Papa para salir airosa de Galicia. Ya no hay que cambiar los plazos -visto y no visto- porque a Puigdemont la oferta le ha dejado frío. Y si a él no le vale, ¿para qué va Sánchez a tocar nada? Dices: por la eficiencia judicial, ¿no era eso? Ah no, que eso era la enésima coartada.

Y en el capítulo de hoy de ‘Amnistía por investidura’, esto es spoiler, el Parlamento Europeo pedirá que se investiguen a fondo las injerencias de Putin en los procesos democráticos de la Unión Europea. Y eso incluye…a los secesionistas catalanes del sector puigdemómico.

Metidos en el mismo lote que la extrema derecha francesa de Le Pen, el partido italiano de Salvini o la ultraderecha austriaca. Maniobras rusas para desestabilizar la Unión Europea. Y a quién va a pedir el Parlamento Europeo que investigue hasta el fondo esas conexiones de los eurodiputados favoritos de Putin es a las autoridades judiciales competentes.

No, si esto no va de terrorismo, presidente, esto va de sabotaje a la Unión Europea. O en el Código Penal, alta traición. Es sólo investigar lo que se pide. Pero permitirá a la oposición proclamar que Europa pide investigar a Puigdemont mientras Sánchez lo que le pide a Puigdemont es que se deje amnistiar.

Ya lo siento por Óscar Puente, pero… continuará.