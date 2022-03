LEER MÁS Nueva brecha en el Gobierno: Podemos se distancia de Sánchez y asegura que no es prioritario aumentar el gasto militar

En el vigésimo primer día de guerra en Ucrania, con Zelenski ganando hasta ahora no el enfrentamiento militar ---que ahí lleva las de perder--- pero sí la batalla de la comunicación. En Occidente, al menos.

Recibir en Kiev, la capital que sufre desde hace tres semanas el asedio ruso, a los jefes de gobierno de tres países aliados ---Polonia, Eslovenia, la República Checa--- es un golpe de efecto notable.

El mensaje es nítido: es el gobierno ucraniano el que mantiene el control sobre la ciudad y la vía férrea. Pese a los misiles, las explosiones y la famosa caravana de blindados que, procedente de Bielorrusia, y con una longitud de decenas de kilómetros, iba a estrangular Kiev en la primera semana de invasión.

El mensaje es nítido: es el gobierno ucraniano el que mantiene el control sobre la ciudad y la vía férrea, pese a los misiles, las explosiones y los blindados

Hoy tiene Zelenski preparado otro hito: intervendrá por videoconferencia en el Capitolio de los Estados Unidos. Tal como ayer hizo en el Parlamento canadiense, o hace una semana en el británico, o hace dos en el europeo, hoy se dirigirá a los congresistas y senadores estadounidenses.

Les agracederá los trece mil millones de dólares que van a invertir en ayuda militar y humanitaria a Ucrania y el papel que viene desempeñando su país como socio preferene, o mentor, del Gobierno que él encarna. Fue Estados Unidos quien advirtió de que Putin invadiría Ucrania y es Estados Unidos quien está informando y marcando el camino a los demás gobiernos de la OTAN, incluido el nuestro.

Ucrania admite, acepta y se resigna

Esta declaración que hizo ayer Zelenski, reconociendo que hoy las puertas de la Alianza Atlántica están cerradas para Ucrania ---apoyo sí pero ingreso no (de entrada no)--- es la forma de completar el mensaje que viene lanzando la propia OTAN: defenderemos militarmente hasta la última pulgada de los países miembros pero eso no incluye a Ucrania porque ni es ni va a ser uno de nosotros.

Y Ucrania así lo admite, o lo acepta. O se resigna a que así sea privando a Putin de uno de sus salmos favoritos: la cantinela de que es la OTAN, al coquetear con la ampliación a Ucrania, quien ha puesto a Rusia contra las cuerdas.

Se le amontonan a Sánchez los colectivos encrespados

En la España calimosa, teñida de color tierra, se le amontonan al presidente Sánchez los colectivos encrespados. Lo que no consiguió el encarecimiento acelerado del kilowatio hora lo está consiguiendo el encarecimiento acelerado del gasóleo.

A las protestas que vienen realizando, y anunciado, empresarios y trabajadores del campo, del sector pesquero, del transporte de mercancías, se añadirán hoy, atención, los sindicatos. UGT y CCOO, socios tradicionales del gobierno de coalición (mucho más fieles que Esquerra o que el PNV) convocarán hoy movilizaciones para el próximo miércoles.

El detector de indignación social empieza a marcar niveles elevados y no pueden permitirse el lujo los dos sindicatos mayoritarios de quedarse fuera de juego

El detector de indignación social empieza a marcar niveles elevados y no pueden permitirse el lujo los dos sindicatos mayoritarios de quedarse fuera de juego. Bien es verdad que, en su caso, las movilizaciones por la subida de los precios además de apretar al Gobierno para que tome ya medidas busca meter presión a la patronal para que acepte incrementos de salarios superiores a los que se venía planteando.

Presidente, ¿cuántos días más va a dejar pasar sin tomar medidas para aliviar el precio de los carburantes?

Si el presidente Sánchez predicaba anteanoche su voluntad de negociar con los partidos y los agentes sociales el plan de contingencia, ya está viendo que antes de empezar a negociar le están urgiendo a que actúe.

Dentro de una hora será la pregunta más repetida en la sesión de control en el Congreso: presidente, ¿cuántos días más va a dejar pasar sin tomar medidas para aliviar el precio de los carburantes? El argumento gubernamental de que hay que esperar a ver qué sale de la cumbre europea de la semana que viene sólo ha convencido al propio Gobierno.

Nuevo incendio en el gobierno de coalición

Que por enésimo día, y los que quedan, exhibió ayer su falta de sintonía interna. Cuando no es por una cosa es por otra. Apagada la revuelta Belarra-Montero por el envío de armas a los ucranianos se ha declarado ya el siguiente incendio.

Lo preguntamos aquí ayer: ¿con quién pretende aprobar Sánchez un incremento del presupuesto de Defensa, con Podemos, con Esquerra, con Bildu?

La rancia contraposición entre la paz y la Defensa

Somos un espacio político de paz, dice Echenique. A diferencia, se supone, del PSOE, que si está por aumentar el Presupuesto debe de ser que es un espacio político de guerra. Qué rancia la contraposición ésta entre la paz y la Defensa.

Yolanda Díaz, líder oficiosa de un movimiento político supuesto (y que aún no existe), manifiesta ella también su oposición a invertir más en Defensa.

Yolanda Díaz, líder oficiosa de un movimiento político supuesto (y que aún no existe), manifiesta también su oposición a invertir más en Defensa

¿Cómo que nada más? Los Presupuestos del Estado los presenta el Gobierno, todo el Gobierno. No hay unos Presupuestos del Partido Socialistra y otros del partido Podemos. Habrá de explicar la vicepresidenta, por tanto, hasta dónde va al llevar su discrepancia. ¿Hasta el final, bloqueando ese incremento, o sólo hasta decir que no le gusta pero lo acata, como ha pasado con el envío de armas a los ucranianos?

A la ministra Robles, bestia negra del colectivo morado, este debate le parece anacrónico.

El PSOE proclama que el presidente ya ha decidido y habrá, para el año 2023, más inversión en Defensa tal como ha pedido la OTAN (ya casi nadie se acuerda, pero éste fue uno de los primeros reproches de Trump a los países aliados, que no invertíamos lo suficiente y tenía que venir Estados Unidos a sacarnos las castañas del fuego).

Las decisiones del presidente son tan volubles y tan caducas que vaya usted a saber lo que acabará plasmando en el proyecto de Presupuestos

Sánchez, en efecto, anunció anteanoche su decisión, dos semanas después de haber echado balones fuera cuando Franganillo le preguntó por el asunto en Televisión Española. Lo que prueba, por si hiciera falta alguna evidencia más, que las decisiones del presidente son tan volubles y tan caducas que vaya usted a saber lo que acabará plasmando en el proyecto de Presupuestos que lleve al Congreso a final de año.

Incluso vaya usted a saber si para final de año seguirá habiendo Gobierno de coalición y seguirá habiendo legislatura. Porque también confirmó Sánchez que no tiene intención de adelantar las elecciones generales. No la tiene. Hasta que la tenga.