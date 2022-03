Nueva brecha en el Gobierno: Podemos se distancia de Sánchez y asegura que no es prioritario aumentar el gasto militar

No es la primera vez que el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos ha mostrado sus discrepancias internas, la última la ha protagonizado el coportavoz estatal de la formación morada, Pablo Fernández, tras distanciarse de la posición de Pedro Sánchez sobre el aumento del gasto en defensa. Según Fernández, hay prioridades "más acuciantes".

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, abogó por aumentar el gasto en defensa a raíz de la guerra en Ucrania provocada por la invasión de las tropas rusas el 24 de febrero. Sin embargo, Pablo Fernández ha confirmado en declaraciones a TVE que lo "más urgente" es blindar los servicios públicos, para así poder dar "certezas" a los ciudadanos en estos momentos de "incertidumbre".

Podemos cree que hay prioridades "más acuciantes" que el aumento del gasto en defensa

Asimismo, el coportavoz de Podemos ha explicado que es "secundario" elevar al 2% del PIB el gasto en defensa para cumplir solicitado por la OTAN, como apoyó Sánchez. Sin embargo, ha evitado calificar la medida como un error y se ha limitado a decir que para su partido no es una prioridad como lo son las medidas sociales e impositivas para proteger a los ciudadanos.

Otras discrepancias internas del Gobierno

La guerra generada por Rusia ha provocado más discrepancias internas en el Gobierno de coalición, por ejemplo con el envío de material armamentístico a Ucrania. El PSOE decidió seguir la estela de otros países europeos y mandar armas para ayudarles a defenderse de los ataques de las tropas rusas.

Decisión que Unidas Podemos desaprobó por completo y se pronunciaron en contra tanto la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, como la ministra de Igualdad y secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, Irene Montero.

Belarra aseguró que las formaciones que están a favor del envío de armas son "partidos de la guerra", aunque más tarde aclaró que no se refería al PSOE. Y Montero sostuvo que la "única forma efectiva y real de pararle los pies a Putin y de ayudar al pueblo ucraniano, es defender la diplomacia de precisión, la altísima política como decía el expresidente Rodríguez Zapatero".

Por su parte, Pedro Sánchez también ha confirmado que España seguirá enviando armamento y ayuda a Ucrania. Según alegó durante una edición Especial de 'Al Rojo Vivo' de La Sexta: "Cuando reciben armamento las personas que lo reciben se abrazan entre lágrimas. Tenemos que ayudar al pueblo ucraniano. Zelenski e ha transmitido su agradecimiento de corazón".

Les dije que la posición de Unidas Podemos no era la correcta

Además, se pronunció sobre su desacuerdo: "Les dije que la posición de Unidas Podemos no era la correcta. Es la guerra de Putin de nadie más. Tenemos que ser conscientes que la batalla en Ucrania no es solo por la libertad de su pueblo. Putin quiere atacar los principios fundamentales de la UE porque siente como una amenaza este proyecto. Me parece muy importante trasladar a la población rusa que no tenemos nada en su contra pero sí todo en contra de la persona que dirige su país".