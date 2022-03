Pedro Sánchez no aclara si habrá rebaja fiscal en carburantes y prioriza desligar el precio del gas y la electricidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado con Antonio García Ferreras en una edición Especial de Al Rojo Vivo, y analiza la dimensión de la invasión rusa en Ucrania: "El ansia expansionista de Putin está ahí. Lo que ha hecho todo este tiempo es dividir con desinformación, ciberataques. Considera la UE un factor de riesgo para un régimen autócrata. Ha invadido un país más grande que España y con población semejante. En Siria en 2 años hubo un millón de refugiados. Ahora vamos por los 3 millones. Frenar la guerra significa parar los pies a Putin, eso es la Alianza Atlántica y apoyar a Ucrania"

"Es una potencia nuclear y para ellos la Europa democrática es una amenaza. Nadie quiere la guerra excepto Putin porque ve amenazado su proyecto autocrático por la UE. Es importante pararle los pies ahora porque no sabemos qué país puede ser el siguiente", añade.

En caso de que Rusia ataque un país de la OTAN señala que tendrían que intervenir pero no estamos en esa situación: "Estamos obligados por el artículo 5 de la OTAN y el 42.7 de la UE ante un hipotético ataque de Rusia pero no estamos en ese escenario. Vamos a defender las fronteras del que pone en cuestión la UE.

"Estamos obligados por el artículo 5 de la OTAN y el 42.7 de la UE ante un hipotético ataque de Rusia en territorio OTAN pero no estamos en ese escenario"

Desencuentro con Unidas Podemos por el envío de armas

España seguirá enviando armamento y ayuda a Ucrania: "Cuando reciben armamento las personas que lo reciben se abrazan entre lágrimas. Tenemos que ayudar al pueblo ucraniano. Zelenski e ha transmitido su agradecimiento de corazón". En este sentido, revela que comentó al sector de Podemos del Gobierno, su desacuerdo: "Les dije que la posición de Unidas Podemos no era la correcta. Es la guerra de Putin de nadie más. Tenemos que ser conscientes que la batalla en Ucrania no es solo por la libertad de su pueblo. Putin quiere atacar los principios fundamentales de la UE porque siente como una amenaza este proyecto. Me parece muy importante trasladar a la población rusa que no tenemos nada en su contra pero sí todo en contra de la persona que dirige su país".

Les dije (a Belarra y Montero) que la posición de Unidas Podemos no era la correcta

eñala que claro que hay un "dilema moral", pero al ver a Ucrania "arrasada y defendiéndose de una potencia nuclear como Rusia entiendo que hay que movilizarse para proveer a Ucrania".

Dos fechas clave para bajar la inflación

En cuanto a las medidas para bajar la inflación y los precios de energía y carburantes señala dos fechas claves: "El 24 y 25 de marzo nos jugamos mucho. El desacoplar el precio del gas y de la electricidad. Ahora hay un sentir mayoritario de gobiernos liberales que ven que esta conexión entre el precio del gas y la electricidad nos lleva a poner en riesgo toda la industria". Además, apunta a otra fecha: "El 29 de marzo en el Consejo de Ministros aprobaremos el plan de respuesta a las consecuencias de la guerra. Estas dos semanas viajaré por toda Europa para convencer del plan de España".

No especifica si habrá rebaja en la fiscalidad de los carburantes: "No puede pagar quién menos tiene o el que más vulnerable es. El mensaje fundamental es que el Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para amortiguar las consecuencias de la guerra y para proteger a los más vulnerables"

El mensaje fundamental es que el Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para amortiguar las consecuencias de la guerra y para proteger a los más vulnerables

"Va a haber rebajas fiscales en el plan nacional. Hay sectores en los que ya estamos haciendo cosas como en el electrointensivo. Hay muchos sectores afectados y es importante hablar con todos. Lo vamos a hacer también con las Comunidades Autónomas", añade y recuerda que "hemos rebajado el IVA de la electricidad, suspendido el impuesto a la producción eléctrica, hemos rebajado en un 80 por ciento los peajes a consumidores de la energía electrointensiva... Vamos a hacer más cosas, lo que es importante es que Europa reforme este sistema que no está funcionando".

Pedro Sánchez insiste en que los impuestos no son lo más importante para la energía, sino cambiar el sistema: "El precio de la energía ha subido desde el 1 de enero de 2021 un 400 por cien. El gas un 470 por ciento. Los impuestos no es lo más importante. Lo que hay que reformar es el contagio del precio del gas. El PP me critica por la inflación pero tres cuartas partes del aumento del IPC se explica por el aumento de la energía".

Los impuestos no es lo más importante. Lo que hay que reformar es el contagio del precio del gas.

No hay riesgo de desabastecimiento

Además, señala que no hay riesgo de desabastecimiento en España: "No hay riesgo de desabastecimiento. Se están trasladando mensajes irreales. Tenemos que reforzar la soberanía alimentaria". Además, ha confirmado su intención de finalizar su legislatura.