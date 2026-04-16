La pregunta de Marta García Aller ante la constante presencia de Aldama en el ministerio de Transportes: "¿Por qué nadie denunció?"

Con todo lo que iba Aldama al Ministerio de Transportes, lo extraño es que no lo echaran de menos en el Consejo de Ministros. Algunos creían que trabajaba ahí. Muchos otros veían que era sospechoso que el empresario corruptor, implicado en la trama del caso mascarillas, tuviera hasta plaza en el parking de autoridades.

¿Por qué nadie denunció? Ya no digo nadie del partido, sino del ministerio. ¿Dónde va un funcionario a denunciar las cosas, digamos, raras que ve en su ministerio? Y que un empresario cualquiera, uno del montón, pueda entrar al Ministerio cuando le venga en gana es cosa rara.

¿Dónde va un funcionario a denunciar las cosas, digamos, raras que ve en su ministerio?

Y es raro también que te manden una foto de una mujer en ropa interior como currículum para entrar a trabajar en una empresa pública, como hizo Koldo a Pardo de Vera. Bueno, a trabajar, no. A cobrar. Porque Jessica ni iba a trabajar. Eso tuvo que parecer raro a mucha gente. ¿Cuánta gente calló? ¿Y por qué?

Si hay algo que da sentido a tener un puesto fijo en la administración, ser funcionario, es proteger a ese puesto de los vaivenes políticos. ¿Tienen los funcionarios suficientes canales para denunciar la corrupción cuando la ven de bruces?

¿Y los altos cargos? Ayer Pardo de Vera, nada menos que presidenta de Adif, contó ayer en el juicio que recibió el currículum de Jessica de parte del ministro y se lo reenvió a la presidenta de Ineco. Sin ánimo de presionar, dice. "Si no, Jose me corta los huevos", le dijo Koldo. Sin ánimo de presionar. Jose, el ministro. Pardo de Vera dice que vio conflicto de intereses cuando se enteró, tiempo después, de que Jessica y José eran pareja. ¿Si fuera sobrina, ningún problema en enchufarla? Mira, no.

Ni los funcionarios rasos, ni mucho menos una presidenta, tienen obediencia debida al ministro. Si lo que ordena el ministro, o su asesor, es ilegal, no tienen que obedecer. Jose no es Fernando VII. En democracia, el cumplimiento de las órdenes no es mecánico. Nadie está obligado a cometer un delito. Si la orden es ilegal, y contratar a alguien así lo es, no hay que obedecer. Por qué nadie denunció.

¿Moraleja?

Normal que atufe

tanto enchufe