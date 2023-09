Marta García Aller: "La rebaja de pena será ‘un efecto indeseado’, no asumir responsabilidades es premeditado"

Se nos dijo que no pasaría y pasó. Y no ha pasado una, ha pasado más de mil veces. No puede ser un caso aislado, si se cuentan por cientos los casos que los tribunales han reducido la pena a violadores por la aplicación de la ley del Sí es Sí. No sé cuántos han sido exactamente porque desde que pasaron las elecciones ya no sale todos los días el marcador. Pero sí sabemos cuál es el último.

Y el último caso seguramente va a ser el más difícil de explicar, pero con el que mejor se entiende. A ver cómo le explicas a las miles de personas que salieron a la calle para denunciar que los autores de la violación grupal de La Manada de Pamplona fueran condenados por abusos y no por violación, a ver cómo les explicas que al final, la ley que nació como reacción a esa sentencia, pidiendo más dureza, ha acabado favoreciendo la rebaja de condena de uno de los violadores rebajándole la pena de 15 a 14 años. A ver cómo se lo explicas a la víctima. A las víctimas.

A ver cómo explicas también que, en plena polémica, una vez que empezó a pasar lo que se nos dijo que no pasaría, los impulsores de la ley sigan sin reconocer error alguno. Seguimos sin saber si se equivocaron o si mentían, porque dijeron que con la ley no habría rebajas de penas y las sigue habiendo. Lo de la Justicia patriarcal no cuela porque esa acusación ya estaba de antes, no puede haberles pillado por sorpresa.

Y a ver cómo explicas que después de recriminar al lado del gobierno que quería reformar la Ley del Sí es Sí precisamente de ‘querer volver al Código Penal de la Manada’, eso decían desde el Ministerio de Igualdad, al final lo que ha pasado por aplicar la nueva ley es que la pena de uno de esos mismos violadores se acaba reduciendo.

Tan difícil es de explicar que no lo han hecho. Siguen sin hacerlo. Y más difícil todavía que explicarlo, más difícil de entender es que nadie dimita por ello.

¿Moraleja?

La rebaja de pena será ‘un efecto indeseado’, no asumir responsabilidades es premeditado.