Marta García Aller: "No es verdad que esta quita, vaya a salirnos gratuita"

Con esto de la pedagogía fiscal al Gobierno se le están yendo de las manos las metáforas. La portavoz Pilar Alegría ha pasado de pedir responsabilidad en la contribución a las arcas públicas a sonar como un anuncio de esos de refinanciación de deuda para morosos desesperados.

Imagina que el Gobierno te cancela la hipoteca, decía ayer la portavoz del Gobierno para promocionar, más que para explicar, la condonación de la deuda a las comunidades autónomas que anunció Hacienda. La casa seguiría siendo tuya, dice Alegría, pero el Gobierno asume parte de tu deuda. Menudo chollo: el Gobierno se ofrece a pagarnos la hipoteca gratis, la hipoteca autonómica.

Cuidado con los que venden soluciones milagrosas para reunificación de deudas. El truco siempre está en los intereses. Los expertos siempre recomiendan leerse bien la letra pequeña. Pero el truco del Gobierno es tan burdo que se ve a la legua la contraindicación. Cuando te lo ponen todo tan fácil para cancelarte un préstamo a lo mejor no sabes cómo pero sospechas que te la están colando.

Para empezar, no es como si desapareciera por arte de magia la hipoteca. Siguiendo la metáfora de la ministra, es como si al 3ºC y el 6ºA se les perdona la hipoteca pero la asume la comunidad de vecinos. Porque la deuda no desaparece. Solo que la pagamos entre todos.

Cualquiera que haya estado en una reunión de vecinos puede imaginarse la controversia. Sobre todo, si encima la manera de ir condonando hipotecas se ha acordado con un vecino solo y no entre todos. Porque la manera de calcular cómo y cuánto se compensa a cada uno con esta quita la acordó el Gobierno con ERC. No entre todos los vecinos. Y da igual si los del 3º se han endeudado de más porque tienen tres hijos o porque se les antojó irse de vacaciones a la Riviera Maya. La quita que propone el Gobierno no discrimina razones. Tranquilo, vecino, endéudate que entre todos te pagamos tu hipoteca. Muy pedagógico no parece. Como diría Pilar Alegría: “Eso no es así”.

¿Moraleja?

No es verdad que esta quita, vaya a salirnos gratuita.