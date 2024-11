Marta García Aller, a Alsina: "Tras verte entrevistar al rey Felipe, es un acierto que se explique"

Menuda entrevista inesperada. Verte plantarle el micro de Onda Cero ayer a los reyes en Chiva ha tenido mucho impacto. Fue breve, espontáneo y un poco atropellado entre empujones. Pero entrevista fue, con repregunta y todo.

A los vecinos de Chiva, Uriel y Letur, que tanto han sufrido, no sé cuánto les reconfortará una visita de los reyes. A juzgar por las imágenes de ayer, a muchos les hizo ilusión. Y lograr que algo haga ilusión a quienes lo han perdido todo tiene mérito. Pero lo que seguro reconforta es a las instituciones ver al jefe del Estado volver a dar la cara en el lugar de la tragedia. Y, déjame que te lo diga, un poco también al periodismo.

Es verdad que no fue una entrevista al uso, de las que te gustarían. Más de una vez has reclamado más presencia en los medios de Felipe VI. Creo que fue con Évole cuando reprochaste abiertamente al rey que no hablara más claro, que no dé entrevistas y tengamos que andar interpretando siempre qué piensa el jefe del Estado cuando dice una frase.

Pues ayer pudiste entrevistarlos. A los dos. A la reina es más difícil, porque si te descuidas te entrevista ella a ti, pero Letizia dejó claro que vuelven a Valencia a escuchar y a seguir manteniendo la atención en el lugar de la tragedia. Una visita de los reyes logra mucha atención. Y La de ayer fue muy diferente a la del día de las protestas de Paiporta en las que volaba el barro. También reconforta ir viendo las calles recobrar un poco la normalidad. Qué importante mostrar también esos avances para que vuelva la esperanza.

Y luego llegó la repregunta, la tuya, al rey Felipe: si cree que las instituciones deben pedir disculpas por la falta de diligencia de las primeras horas. Respondió con aplomo, sin sonrisas forzadas, seriedad para insistir en que hay que seguir cerca de los ciudadanos. Y qué mejor manera de estar cerca que hablarnos cada vez más claro.

¿Moraleja?

Tras verte entrevistar al rey Felipe, es un acierto que se explique.