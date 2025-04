Marta García Aller: "Siempre es pronto para asumir responsabilidades, pero no para echar balones fuera las autoridades"

Casi 48 horas después del apagón más grave sufrido en décadas en Europa, aún no sabemos las causas. El presidente del Gobierno reconocía ayer no saber lo que ha pasado. No es solo que sea pronto para conocer el detalle técnico de la doble pérdida de generación eléctrica, que son los términos que nos han dado para que toda la Península Ibérica se quedara el lunes sin electricidad, es que el presidente todavía no descarta ninguna hipótesis. Ninguna. Ni el ciberataque ni la avería ni la negligencia.

Red Eléctrica, que es la gestora del mercado, sí descarta que sea un ciberataque. Pero el presidente Sánchez, no. Desautoriza la empresa y anuncia su propia investigación. Es más, el presidente dice haberse enterado por la prensa de lo que dice el operador. Operador privado, insiste.

En medio de una crisis en la que el Gobierno quiere presumir de coordinación el presidente dice que se entera por la prensa de lo que dice Red Eléctrica del apagón. Una empresa participada por el Estado un 20% y presidida por una ex ministra socialista nombrada por este Gobierno. Presidenta de la compañía que, por cierto, sigue sin comparecer dos días después.

O sea, que a la vez que el Gobierno pide paciencia para investigar a fondo el incidente y dice que solo nos informemos por fuentes oficiales reconoce enterarse por la prensa de información relevante de esas fuentes. Mucha confianza no transmite que Red Eléctrica y el Gobierno tengan versiones contrapuestas. Muchos dudas, sí.

Sánchez insiste en que es pronto para saber qué ha pasado, pero no para atribuirle la responsabilidad a los operadores privados y las nucleares. Pide prudencia porque dice que es pronto para saber las causas del apagón, pero no para afirmar que las nucleares han sido un problema. Además, promete reformas para evitar que se repita. Y si esas reformas que promete el presidente dependieran del Gobierno, ¿no dependería también haberlas tenido hechas para prevenir el apagón? Mucho sosiego, la verdad, no está transmitiendo.

¿Moraleja?

Siempre es pronto para asumir responsabilidades, pero no para echar balones fuera las autoridades.