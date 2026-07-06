Marta García Aller: "Trump denuncia la amenaza del comunismo mientras en Venezuela sostiene a los mismos"

Este fin de semana, Estados Unidos ha celebrado sus 250 años. Y lo ha hecho con un discurso presidencial que deja claro cuál es, según Donald Trump, el mayor enemigo que amenaza ahora mismo al país. No es la amenaza nuclear de los ayatolás, esa por la que fue a la guerra contra Irán. Ya no. Tampoco es China ni Rusia. De hecho, su ayuda a Ucrania frente a la invasión de Putin ha disminuido, así que tan grande esa amenaza no debe de parecerle. Y de la amenaza que suponía Groenlandia ya se ha debido de olvidar.

La mayor amenaza para Estados Unidos, según dijo Trump el 4 de julio, es el comunismo: "una amenaza mortal para la libertad estadounidense, incluso más que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o el 11-S". Ahí es nada. Eso dijo el 4 de julio de 2026. No de 1955. No de 1960. En el monte Rushmore, bajo los rostros esculpidos de Lincoln, Jefferson, Washington y Roosevelt. Pero en honor a McCarthy.

Los comunistas de los que habla Trump no son de China ni el de Rusia, ni mucho menos de Venezuela. Ni siquiera de Cuba. Más bien parece que se refería al alcalde de Nueva York y el resto de rivales políticos que pueden ganarle elecciones.

Y mientras Trump clama que el comunismo es la mayor de las amenazas en el mundo, reitera su apoyo a Delcy Rodríguez en Venezuela. Allí sí que no hay ni rastro de elecciones. Ni de transición democrática. Solo devastación y la misma represión chavista de siempre.

Es más, Washington sigue bloqueando el regreso de la opositora María Corina Machado a Venezuela tras el terremoto, que ha dejado miles de muertos. No sabemos cuántos, porque la gestión de la catástrofe está siendo tan desastrosa y los rescates llevan tanta demora, que seguimos sin poder cuantificar la tragedia. A Trump, sin embargo, le parece un éxito. Llama Delcy Rodríguez “amiga y socia”. Y alaba su gestión del terremoto y del país, convertido en un protectorado de facto.

¿Moraleja?

Trump denuncia la amenaza del comunismo mientras en Venezuela sostiene a los mismos.