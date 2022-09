Marta García Aller: "Es tiempo de imaginar una victoria ucraniana, occidente necesita creer que es posible"

Buenos días, Carlos

De la guerra en Ucrania parece que lo entendimos todo al revés. Primero pensamos que no se produciría, que Putin no invadiría, hasta que lo hizo. Luego que la guerra sería corta por la superioridad militar rusa, y no solo ahí siguen 200 días después sino que además Ucrania está forzando a las tropas rusas a retirarse de territorios que llevaban meses ocupados.

Y el último guindo del que nos estamos cayendo es que Putin podría perder la guerra. No es la oposición rusa a la invasión, ferozmente silenciada, lo que lo está debilitando internamente. Son los entusiastas de la guerra, que no digieren las últimas derrotas en el frente, los que empiezan a cuestionarle decepcionados.

En la televisión rusa, la invasión de Ucrania no se puede criticar, pero empieza a cuestionarse públicamente si Rusia la puede ganar. El hecho mismo de que el debate exista, que exista un debate, ya es tremendamente novedoso en la tele rusa. Pero las dudas más importantes no están en los platos de Moscú, sino en los soldados rusos que estos días desertan del campo de batalla. Dudan si les compensa jugarse la vida por dinero.

Por eso escribe Anne Applebaum que es tiempo de imaginar una victoria ucraniana, que occidente necesita creer que es posible y prepararse para ello. Llevamos toda la guerra repitiendo que Putin no se rendirá, que no renunciará a su proyecto imperial. Pero tanta propaganda convenciendo al pueblo ruso de que lo tenía todo controlado se puede volver en su contra. Pintó tan fácil la victoria que fracasar ahora lo puede mostrar como un incompetente. Y qué pasaría si las elites rusas empiezan a temer más a la humillación de una derrota en Ucrania que a la ira de Putin. En Rusia no hay ningún mecanismo de sucesión. Es más fácil imaginar Ucrania ganando la guerra, que qué pasaría en Rusia si Putin la pierde.

¿Moraleja?

A un tirano le da más disgustos mostrarse débil que injusto.