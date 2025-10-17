La primera de la mañana

Marta García Aller reflexiona sobre el suicidio por acoso de Sandra, una adolescente de 14 años

En su opinión matutina, Marta García Aller ha querido dar un espacio al problema del bullying escolar, que afecta o ha afectado a uno de cada diez alumnos y alumnas en España y se ha cobrado una nueva víctima.

Marta García Aller

Madrid |

Sandra tenía 14 años. El martes llegó a casa y poco antes de las 3 de la tarde se tiró por el balcón. Junto al portal de la vivienda de esta adolescente sevillana ahora hay velas y ramos de flores.

Sandra sufría acoso en el colegio. La familia lo había denunciado. Pero el colegio Las Irlandesas de Loreto no activó el protocolo de acoso pese a las denuncias de la madre. El colegio, la Inspección, la Consejería de Educación, el Defensor del Pueblo Andaluz, todos expresan su consternación y han iniciado una investigación. La investigación que no se produjo en el centro cuando la familia de Sandra denunció bullying.

Pablo Duchement, un experto en acoso escolar y autor del libro 'Te espero a la salida' cuenta en El Confidencial que en todas las titulaciones para convertirse en profesor, tanto grados como másteres, apenas hay formación para aprender a gestionar casos de acoso. Muchos docentes se forman por su cuenta.

También ha comparado los protocolos antiacoso de todas las comunidades y dice que el de Andalucía es de los peores. Ese protocolo que en el caso de Sandra, ni siquiera se activó. Así que a todas los problemas de la educación en España, hay que añadir el de las diferencias burocráticas entre los protocolos antiacoso según si estudia en Sevilla o en Oviedo. La Fundación Anar alerta también de la falta de recursos, los problemas burocráticos y la falta de concienciación en familias en toda España. Concienciar no es solo preocuparse de si tu hijo sufre acoso, también de que no acose.

El bullying afecta o ha afectado a uno de cada diez alumnos y alumnas en España. Cientos de miles de menores. Insultos, motes y burlas, aislamiento, amenazas, rumores y golpes son las formas más habituales de acoso. Acoso que no se acaba al salir del colegio cuando hay pantallas de por medio y que está detrás de muchos problemas de salud mental entre cada vez más niños y niñas. Como Sandra.

¿Moraleja?

Siendo tan peligroso, cómo no prevenimos mejor el acoso

