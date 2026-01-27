Marta García Aller: "Para analizar la inmigración, faltan datos y sobra opinión"

Hay 500.000 personas en España muy pendientes de una medida que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros. Su futuro depende de ello. El Gobierno aprueba hoy la regularización extraordinaria de migrantes que acrediten llevar en España desde antes del 31 de diciembre. Tienen que acreditar llevar al menos cinco meses en España y no tener antecedentes.

Como todo lo que tiene que ver con inmigrantes, antes de terminar de explicar la medida da ganas de opinar de ella. ¿A favor o en contra? ¿Es una cortina de humo del Gobierno para que dejemos de hablar de los trenes de Adamuz? ¿Azuza a Vox? ¿Acierta el PP mostrándose en contra aunque hace no tanto veía bien la medida?

¿Y si antes de opinar sobre ello, expliquemos mejor en qué consiste? Así, a lo loco. En vez de reducirlo al a favor o en contra, veamos de qué se trata. Ya lo siento por el algoritmo, estos análisis no incendian las redes. Ni la sociedad.

Lo primero: qué pasa cuando se hacen regularizaciones masivas. En España se han hecho seis desde la Transición. La última, en 2005. Entonces ayudó a más de medio millón de personas que ya vivían y trabajaban en España a salir del limbo legal y la economía sumergida. La Seguridad Social ganó más de cientos de miles de cotizantes que dejaron de trabajar en negro.

¿Efecto llamada? No. En los años siguientes a aquella regularización masiva, el flujo migratorio se redujo.

¿Colapso de servicios públicos? A ver, que este medio millón de extranjeros, seguramente más, ya viven en España, ya trabajan aquí, ya llevan a sus hijos al cole. La regularización no les da la nacionalidad, solo permiso de residencia de un año. Por cierto, el 90% de estas personas han llegado de Latinoamérica y solo el 6% de África.

¿Es esta regularización un parche? Sí. ¿Falta una mejor estrategia de país para mejorar los flujos migratorios? Sin duda. ¿Hay que mejorar los servicios públicos para que esto no genere tensión? Desde luego. Pero es un comienzo.

Bueno, a lo mejor sí me he opinado un poco.

¿Moraleja?

Para analizar la inmigración,

faltan datos y sobra opinión.