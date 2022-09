Marta García Aller: "Ojalá Putin vaya de farol en vez de amenazando al mundo con sus armas nucleares"

La mejor noticia que podríamos dar hoy es que Putin nos esté mintiendo. Nos ha mentido muchas veces, no sería nuevo. Putin miente todo el rato. Ojalá ahora también. Ojalá vaya de farol, que es la expresión que usó en su discurso de ayer como si estuviera jugando al póker en vez de amenazando al mundo con sus armas nucleares.

Además, Putin ha anunciado también la movilización parcial de la población rusa para liberar el Donbás. Es otra mentira, porque liberar para Putin significa terminar de invadirlo. Mintió a los rusos cuando les dijo que no había metido al país en una guerra y les miente al no reconocerles que los moviliza porque la está perdiendo. Otra mentira son los referendos exprés en los territorios ucranianos ocupados por Rusia para anexionarselos y fingir que cualquier ataque futuro es una defensa territorial. En Putin hasta ahora todo han sido mentiras.

Putin mentía cuando dijo que no invadiría Ucrania, y mintió después cuando una vez invadida dijo que no atacaría objetivos civiles. Mintió también cuando años antes afirmó que Rusia no se iba a involucrar en la guerra de Siria o que Crimea no estaba en disputa y luego la invadió; o cuando aseguró que era un socio comercial fiable y el gas en Alemania estaba garantizado.

Hasta ahora las mentiras de Putin que han resultado devastadoras, como devastador ha resultado que todos estos años occidente siguiera perdonándole sus mentiras para luego creerle las siguientes. Ahora, sin embargo, lo devastador sería que esté diciendo la verdad cuando amenaza con usar armas nucleares. Nunca hemos necesitado tanto como ahora que Putin nos quiera engañar, que vaya de farol cuando dice que no va de farol.

Pero lo que seguro es cierto es que la amenaza explícita de ataque nuclear marca la mayor escalada de la guerra desde que Putin inició la invasión en febrero. El tirano dice que está dispuesto a utilizar “todos los medios” para defender la integridad territorial del país. Las fronteras que dice defender son mentira, esperemos que la amenaza también.

¿Moraleja?

Cuando el mejor consuelo es que Putin sea mentiroso es que la guerra está en un momento realmente peligroso.