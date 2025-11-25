Marta García Aller analiza el auge de Aliança Catalana en las encuestas: "En Cataluña acecha el auge de la ultraderecha"

¿Te acuerdas cuando gobernaba Rajoy y se desmadró el procés? Se instaló entonces la idea de que el PP era una fábrica de independentistas. Ya sabes, aquello de 'eso nos pasa por un gobierno facha'. Pues ahora resulta que la extrema derecha se está disparando en Cataluña. ¿Y quién es ahora la fábrica de fachas en Cataluña?

El partido de Silvia Orriols pasaría de 2 a 20, los mismos escaños que el de Puigdemont, que se desploma. La ultraderecha independentista no es la única que sube, a costa de Junts. Vox supera ya al PP en Cataluña, según el último barómetro de la Generalitat.

Cataluña, siempre tan europea, tiene ya no uno sino dos partidos de extrema derecha. Es ya lo normal en Italia, en Francia y Países Bajos. Y si juntamos toda la extrema derecha catalana, sería ya la segunda opción de los catalanes, por detrás del PSC. ¿Podemos entonces atribuirle al Gobierno de Sanchez el auge de la extrema derecha en Cataluña como se atribuía al Gobierno de Rajoy el auge del independentismo?

Veamos. ¿Por qué dicen los catalanes que votarían al partido de Orriols? El votante de Alianca no tiene una edad o un perfil socioeconómico claro. Pero sí hay un rasgo distintivo: son los que concentran más valoraciones negativas hacia el presidente Sánchez. La oposición a la inmigración es clave, también el discurso islamófobo (un 95% de los votantes de Aliança opina que hay demasiada inmigración), el 85% piensa que se están perdiendo tradiciones que definen su cultura y un 72% cree que el país antes funcionaba mejor. 'Antes' no parece que sea con Puigdemont, que se hunde en las encuestas.

Es curioso que Aliança, un partido que reivindica el referéndum ilegal del 1 de octubre tenga un 32% de votantes que no son independentistas y se sienten cómodos en España. Los hay que se están yendo de Vox a Aliança.

Es curioso, porque el mayor revulsivo que tuvo Vox en España fue precisamente el procés. El independentismo alimentó la extrema derecha. Y ahora la extrema derecha está fagocitando el independentismo en Cataluña. Se han retroalimentado tanto que empiezan a fusionarse. Almas gemelas.

