Marta García Aller, sobre el abandono escolar: "No es casualidad que seamos el país que encabeza la tasa de paro juvenil"

El 28% de jóvenes españoles solo tiene estudios básicos. Es decir, ni Bachillerato ni FP de Grado Medio. Sabemos que es demasiado porque es el doble de la media de la OCDE. Sólo están peor Turquía, México y Costa Rica.

España está a la cabeza de Europa en repetidores de curso y abandono escolar, dos asuntos que, por cierto, están muy relacionados. Casi uno de cada cinco jóvenes entre 18 y 25 ni estudia ni trabaja.

Moncloa, en su nota de prensa oficial sobre este informe, destacaba otra franja de edad, la de entre 25 y 34 años, porque ahí sí hay buenas noticias. Ahí España es verdad que está por encima de la media europea en estudios superiores.

Lo bueno es que desde el año 2000 hemos mejorado 15 puntos. Lo malo es que eso revela que en España hay una polarización inusual: estamos por encima de la media europea en titulados universitarios, pero también batimos récord en los que no terminan la Secundaria. Es decir, faltan los de en medio, la clase media estudiantil. Y la polarización también es regional. Donde mejor es en Navarra y País Vasco, donde peor, con más jóvenes sin cualificación, en Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Y esto es un problema enorme: lastra la competitividad del país, y lo que es más importante, el futuro de tantos jóvenes. Con tanto abandono escolar, no parece casualidad que seamos el país que encabeza la tasa de paro juvenil de nuestro entorno.

Así que la próxima vez, y no tardará en llegar, la próxima vez que nos vayamos a tirar a la cabeza una ley educativa nueva (¿cuántas van ya? ¿8 ó 9?) no estaría mal prestarle más atención a qué medidas hacen falta para resolver este problema. No sea que al final terminemos otra vez discutiendo más sobre cuántas páginas le dedica cada libro de texto a los Reyes Católicos o si se estudian los afluentes del Tajo en Cataluña.

¿Moraleja?

Cómo es que el debate educativo que más da que hablar, no sea el de reducir tanto abandono escolar.