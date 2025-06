Marta García Aller: "Ábalos no se reconoce en el espejo"

Hay pocas especies que superen la prueba del espejo. La prueba consiste en marcar con un tinte el cuerpo de un animal, para luego observar si al ponerlo delante del espejo se reconoce a sí mismo. Si al ver la marca pintada en su reflejo, el animal se toca su propio cuerpo para examinar esa marca o intentar quitársela, es que el animal entiende que la marca no está en el espejo, sino en su cuerpo.

Entre los animales que pasan la prueba del espejo están el bonobo, el chimpancé y el orangután. Algunos delfines, los elefantes asiáticos y los caballos. También la urraca. Pero es curioso que varias especies consideradas inteligentes no pasan la prueba. Suspenden los perros, los gatos y los osos panda. También algunos primates suspenden. En el espejo no se reconocen.

Y a las especies que no se reconocen habrá que sumar ahora la de exministros y ex secretarios de organización del Partido Socialista acusados de corrupción. En concreto, los Ábalos. La especie que ayer era examinada en el Supremo. Y la prueba no se realizó con un espejo, sino con un informe de la UCO. El espécimen no se reconocía en los audios. Lo negó todo ante el juez, hasta su reflejo.

Ábalos dijo en el Supremo que no se reconoce en esos audios, ni en esas afirmaciones, ni en la voz. El juez Leopoldo Puente le preguntaba y repreguntaba. El exministro, ante su propio reflejo, no se reconocía. A diferencia de la urraca y el bonobo, el ex ministro no es capaz de reconocerse en su propio reflejo. No se reconoce en las conversaciones sobre mujeres prostituidas, ni sobre amaños, ni en los enchufes, ni en el rescate de Air Europa. Nada.

Aunque lo cierto es que la prueba del reflejo es engañosa. Superar o no la prueba del espejo no implica que una especie sea capaz de autorreconocerse ni es indicativo de su grado de inteligencia. Hay especies capaces de ignorar su propio reflejo. Les pasa a muchos mamíferos, incluidos los corruptos.

¿Moraleja?

Ábalos no se reconoce su voz, porque el reflejo es atroz