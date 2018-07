Josemi: "La señora gorda que va enseñando el ombligo es un espanto"

#JOSEMILIVE

Josemi nos habla en exclusiva para ondacero.es de los looks horteras que no soporta y da consejos sobre qué se debe llevar y cómo debe hacerse para no ir mal vestido. Dice que horteras ha habido toda la vida y que no siempre la gente bien vestida resulta ser elegante. "La elegancia es una cosa que se tiene o no se tiene". Además, critica a las personas que usan riñoneras o la señoras gordas que van enseñando el ombligo.