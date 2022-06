REPASO DE LAS REVISTAS DEL CORAZÓN

Josemi y Rosa: "Nos alegra que Ana Rosa esté en los toros"

Josemi Rodríguez-Sieiro y Rosa Belmonte repasan en 'Más de uno' las revistas del corazón. Creen que las revistas vienen dando disgustos "No sabemos quienes son", lamentan no conocer a ninguno de los que aparecen en las revistas. También comentan la entrevista a Mª Teresa Campos "Dice que ya no tiene tanta relación con Rocío Carrasco".