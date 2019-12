LA VIDA DE JOSEMI

Hablamos con Josemi que nos cuenta que "estoy en Vigo completamente atrapado, mi coche no puede salir". Nos detalla como fue a la plaza del Ayuntamiento a escuchar las campanas y no pudo. "Vigo ahora mismo es una ciudad hostil", opina Josemi ya que no ha podido ni pasear por las calles de la gente que había. Al final admite que se va antes de lo previsto ya que no puede ni moverse aunque sin duda, la iluminación es magnífica.