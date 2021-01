José Ramón de la Morena, sobre Haaland y Mbappé: "No me extrañaría que Florentino hiciera un doble fichaje galáctico"

José Ramón de la Morena resume en Más de uno la jornada semanal de la Copa del Rey y recuerda que, antes de jugar la final de este año, primero habrá que jugar la del año pasado entre la Real Sociedad y el Athletic.

Además, analiza las declaraciones de Mbappé, en las que aseguraba que no iba a renovar con el PSG de momento. "Se interpretan como una espera pactada con el Real Madrid. Todo va a depender de la decisión de Messi a final de temporada, y si decide irse a París para jugar con Neymar", explica.

Por otra parte, destaca que otro de los fichajes más deseados será el del noruego Haaland, en el cual "pujarán muy fuerte los equipos ingleses", aunque el Brexit puede ser un handicap. También señala que el Barcelona "no está para esos desembolsos" y que el nuevo estadio del Madrid, el más llamativo de Europa, "necesitará reclamos importantes para llenarlo y esponsorizarlo". "No me extrañaría una jugada atrevida de Florentino haciendo un doble fichaje galáctico", alega.