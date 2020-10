José Ramón de la Morena: "Me gustó esta Selección nueva, casi desconocida"

He de reconocer que me generó muchas dudas la alineación que sacaba anoche España de inicio, me parecía muy innovadora, nueva, inexperta y poco sincronizada, y reconozco que fue todo lo contrario a mis sospechas, porque en la primera parte dieron un recital y jugaron muy bien, mucho mejor que Portugal, donde Cristiano Rolando ni las vio ni las tocó, y Joao Félix estaba en el banquillo, supongo que para que no estorbase ni ensombreciese a Cristiano. Tenía ganas de ver a Kepa, pero es que Portugal no llegó al área de España más que un par de veces en toda la primera parte, y sin apenas peligro.

La segunda parte comenzó con Cristiano Ronaldo estrellando un balón en la escuadra que nos dejó el miedo en el cuerpo y a la selección le costó recuperar la confianza, y cuando comenzaban a recuperarla Renato volvió a estrellar otro balón en el palo que botó en la raya, y Portugal se vino arriba. Hasta que se fue Cristiano. Pero entonces sacamos a Adama, nuestro primo de zumosol.

Me gustó el debut de Adama, el extremo de Hospitalet que juega en la liga inglesa, y que revolucionó de nuevo el partido por su banda derecha, con una fuerza impresionante, que parece que comiese sandías por los sobacos. Y me llama la atención también el debut de Campaña, un sevillano que se ha recorrido Europa, jugando en la Premier inglesa, la Bundesliga alemana, Italia, Portugal, para volver a España al Alcorcón y fichar por el Levante y debutar ayer con la selección. Toda una historia y todo un paisanaje de los que anoche empataron con Portugal en Lisboa

En definitiva, una Selección nueva, casi desconocida, y que a mí personalmente me gustó.

José Ramón de la Morena: "Me siguen sorprendiendo los cambios de protocolo según qué partidos de fútbol"

José Ramón de la Morena: "Al Atleti le hacen más falta los 50 millones que Thomas"

José Ramón de la Morena: "El Barça demostró anoche que ha cerrado sus costuras y que Messi sigue siendo Messi"