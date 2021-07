Wally Funk, pasajera del cohete de Jeff Bezos, asegura que el espacio está sobrevalorado

Ayer martes, el magnate estadounidense y fundador de Amazon, Jeff Bezos, cumplió su sueño de viajar al espacio a bordo de una de las naves de Blue Origin, la compañía de viajes espaciales que fundó. Junto al empresario viajaron su hermano Mark Bezos, un joven de 18 años de Países Bajos, y la veterana Wally Funk, de 82 años, también conocida por ser la primera instructora de vuelo estadounidense de la historia.

Entrevista a Wally Funk

En Más de uno, hemos podido contactar con Wally Funk para que nos cuente cómo fue el vuelo. Wally se sincera y nos explica que el viaje al espacio está sobrevalorado, "Está to mu lejos... mucho polvo... to vacío, ni un horno pa comprar pan... to lleno bolardos". Además, se queja de que Jeff Bezos olía fatal y no se llevó ni una muda limpia al espacio.

¿Qué hacen nuestros famosos en vacaciones?

Tenemos mucho interés en saber qué van a hacer nuestros famosos en vacaciones, así que hemos hablado con Rafa Nadal, que nos cuenta que el suyo será un verano contemplativo. "Contemplaré las Olimpiadas por la tele, y mi objetivo este verano es saber cómo funciona la batidora que tengo en casa, que me parece que está estropeada". También, Andrés Calamaro explica que está componiendo una balada y nos da un adelanto de la letra: "Te daría un besito por cada estrella del cielo, pero no lo haré porque me faltan estrellas para todos los besitos que tengo acumulados".

Hablamos con José Ramón de la Morena, que este verano se va de camping y se llevará tres cosas: "A Bustillo de pinche y una “casetesse” con los chistacos to guapos de Joaquín y una roulotte llena de “jabalises” y corderos por si la gusa aprieta". Por su parte, Julio Iglesias estará en la playa con sus hijos construyendo ranchos de arena. Antonio García Ferreras nos resume así su verano: "Te contesto telegráficamente Alsina: playa, calor, sol, evitar quemaduras, protección solar y camiseta imperio, con toalla, bañador, moreno albañil, medusas, picadura, roncha, caseta Cruz Roja, amoniaco, casa, sofá, siesta y así todos los días. En septiembre, de nuevo, al pie del cañón. Más periodismo". Por otro lado, Fernando Simón, igual que el año que viene, se va a surfear, José Luis Moreno preparará una serie de televisión internacional y Luis del Olmo nos recita unos versos dedicados a las vacaciones del poeta leonés: "Johan Neskens", de su libro “Versos Playeros”, de la Editorial El Manguito:

Estábase tumbado en la arena en aquel islote,

Y desnudose a la luz del Sol ¡Qué despelote!

Y el calor apareciose como un azote

Y rojo tirando a granate púsosele el cogote

Pero diósele lo mismo al pavo, porque a él le sudaba el… bigote

Achilupú, aserejé waka waka, riau riau, chimpón

Canción del verano de Jesús Manzano

Jesús Manzano nos presenta la canción del verano:

Vacaciones de verano con Covid

en vez de irme a Hawai me quedo en Madrid

Vacaciones de verano con Covid

Solo una dosis puesta (de pfiaser)

la otra me cae justo en fiestas (ay, joder)

Este año ni al pueblo puedo ir

Maricarmen de Málaga, la oyente más fiel

En la última 'Hora de la Guasa' de la temporada, nos despedimos de Maricarmen de Málaga, nuestra oyente más fiel. Y hoy, por fin, después de toda la temporada esperando a hacer su consulta, tiene la oportunidad de hacerla.