Los briconianos: La secta del bricolaje con mayor influencia

En el programa de hoy, Gloria Serra nos descubre la realidad de una de las sectas más multitudinarias y con mayor influencia del mundo: Los briconianos. Para comprender cómo viven los integrantes de esta secta, hablamos con Andoni Barreño, quien lo ha dado todo por pertenecer a los briconianos; ha perdido a su familia, su casa y todo. El dios de los briconianos es, como no podía ser otro, Kristian Pielhoff, presentador de Bricomanía, y creador de las pirámides de Egipto, la isla de Pascua, el gran Cañón, las rotondas de Murcia, etc. En el mundo de los briconianos, todos los que no tienen su casa preparada antes del Gran Final, no ascienden a la Atalaya de las Ñapas, que es el castillo divino al que van los creyentes del bricolaje después del apocalipsis. El demonio es Marie Kondo, quien priva al mundo del noble arte del bricolaje y apuesta por el minimalismo y por las paredes en blanco.

El autohomenaje de Agustín Jiménez

Agustín Jiménez prepara un homenaje para su despedida de esta temporada, pero todo parece salir mal. Además, de fuegos artificiales y los mariachis, Borja Fernández lee una loa. También, Arturito le dedica una canción.

Cistus, la mujer que vive en un concurso

Esta temporada hemos conocido en la "Hora Guasa" a gente muy variopinta, por no decir bastante rara. Una de las personas más peculiares que ha pasado por el programa es una mujer marcada hasta la obsesión por los concursos de la tele, Cistus, que de hecho, cree que vive en uno de ellos. Iker Jiménez trata de resolver este misterio y también, hablamos con el marido de Cistus que nos cuenta que es una negacionista porque no acepta que se acaben los programas y confunde la realidad con la ficción.

Más de un jugón, con Pedrerol

En la edición especial de Jugones para Onda Cero, Josep Pedrerol acusa a Carlos Latre de falsificar los audios de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid le da una exclusiva a 'Más de un jugón' y anuncia el torneo del super verano playero. Se jugará en las mejores playas, con dos mochilas haremos las porterías y se podrá jugar con los pinreles al aire. Además los importantes ingresos, nos permitirán fichar, a los mejores vigilantes de la playa. También hablamos con el Cholo Simeone y su amigo Andrés Calamaro.