Antonio Orozco: "Todas las personas tienen a alguien a la que echan de menos cada instante"

La primera canción de su próximo disco lleva por título 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti' y cuenta con la colaboración de alguien muy especial para Antonio Orozco: su hija. Con este tema, vuelve a los escenarios después de muchos años.

"Me he tomado el tiempo necesario para hacer el disco más caro de mi vida", cuenta en 'Más de uno', después de escuchar el tema en primicia.

Los fantasmas de las canciones que ya ha escrito

A la hora de escribir una canción, "siempre tengo los fantasmas de canciones que ya he escrito", dice Antonio, y, a veces, desearía que no existieran. A menudo le ocurre que, al enfrentarse al reto de hacer algo nuevo, lo que ya hizo "se mantiene como una sombra detrás".

Por ello, cuando comenzó a escribir este disco pensó en que "todas las personas en el mundo tienen a alguien a la que echan de menos cada instante" y, por ello, trató de contar esa historia. Algo que se confirma al ver la emoción de quienes escuchan esta canción por primera vez.

Por último, Antonio Orozco agradece mucho a nuestros humoristas y al equipo por haberle invitado al programa: "me habéis ayudado mucho hoy, me habéis hecho muy feliz todos, no se podía empezar mejor".