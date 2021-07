HUMOR EN MÁS DE UNO

Felipe Dorreta: 38 años sufriendo ataques de retortijones

Nuestros cómicos Carlos Latre, Borja Fernández Sedano, Sara Escudero y Agustín Jiménez hacen sus parodias e imitaciones. Debido a los audios publicados esta semana en la prensa, contactamos con Florentino Pérez que continúa insultando a todo el mundo. Además, hablamos con Felipe Dorreta, un oyente que lleva 38 años sufriendo un ataque de retortijones. También comentamos la renovación (o no) de Agustín Jiménez como colaborador del programa y, para ello, llamamos a Onda Cero Enterteinment Group Broadcast and Very very FM people. Por último, recibimos a recibir a nuestra psicóloga de cabecera, la doctora Brisa Blanquetti.