Vuelve el instapoeta Mario Ródenas en defensa de los cuerpos no normativos

Después de toda una noche de tormenta, debido a la DANA que está causando graves consecuencias en diferentes zonas de España, localizamos a nuestro hombre del tráfico para que nos de la última hora de las carreteras. Sin embargo, a día 1 de septiembre, José María Tascazo sigue de vacaciones -debe ser el único en España-. Desde allí, nos cuenta la previsión de su día de playa: "Hoy tenemos bandera amarilla, baño con precaución, algunas medusas paradas en el arcén y paradas intermitentes sobre todo si se sufre de la próstata, como es mi caso, y hay que ir regularmente al baño".

La canción de Jesús Manzano

En su primer día de esta temporada, Jesús Manzano viene acompañado de sus hermanos Ángel y Marinuri. Además, nos canta una canción titulada 'Reggeaton'. También, comenta varios personajes curiosos que aparecen normalmente en verano, como los musculitos de piscina que parecén un compás por ser anchos de arriba y tener las piernas finas; la gente que se hace liftings, los jubilados, las madres obsesionadas con la digestión de sus hijos y el chulo que va a la piscina con altavoz y música alta.

Vuelve Mario Ródenas

Vuelve a 'Más de uno' el instapoeta del programa, Mario Ródenas, para defender que la gente con cuerpos no normativos - gordos- deben existir. Para él, "los obsesos" son gordos de peso "morboso". Durante este verano, ha estado reflexionando sobre los gordos en las playas: "Yo miraba con los prismáticos desde la cubierta del yate, para ver si venía ya el mensajero con la paella y los mojitos del chiringo, ¿y qué veía? Gente con sobrepesación. Personas con lorzas. ¿Te has puesto alguna vez en el lugar de alguien que está tranquilamente, en plan, disfrutando de una cala, y ve una persona en bañador, sin depilar, y con mucha adiposición –por hablar técnicamente y no estigmaticiar-?"

Además, nos recita uno de los poemas que ha escrito este verano y cuya música la ha compuesto su amigo Caye que es DJ:

Ocurrió un día, en amaneciendo

Estabas dormida, te miraba. Tus labios, your lips, tu pecho, your tits.

Te despiertas. Gritas. Qué haces aquí, me dices. Quién eres.

Me ha llamado tu amor, en sueños.

Denuncias. Policía. No sé qué de acoso.

El amor es peligroso.

Agustín Jiménez, el nuevo fichaje estrella

Hoy anunciamos un nuevo fichaje estrella para la sección de humor: Agustín Jiménez, o también llamado el 'padre Karras', por su mala vocalización. En la inauguración de la temporada, muchas las personas se han acercado hasta la puerta de la emisora de radio para poder ver, aunque sólo sea un instante, al joven y simpático humorista que hace las delicias de la audiencia. Agustín Jiménez se ha acercado al cordón policial para saludar a Arturito, un ilusionado niño que le ha hecho entrega de una ofrenda de flores y un poema