La resurrección de Joseba Llaostiaca, el aficionado del Athletic que se tiró desde un semáforo

Se levanta el telón y aparecen Goyo Jiménez, Leo Harlem, Carlos Latre y el niño mísero Arturito. Los humoristas cuentan los chistes más malos que conocen para enseñar a Arturito cómo no se debe contar un chiste.

Un país para reírlo

Goyo Jiménez presenta este martes el programa 'Un país para reírlo' en el que viajará por España para ver si los españoles nos reímos de las mismas cosas. Alsina le pregunta si ha descubierto cuál es el lugar de España donde la gente es más graciosa. "Pregunté el otro día y por media la gente contesta el Congreso. El otro día hubo una discusión sobre si era Cádiz o el Congreso y yo dije que una vez el Congreso estuvo en Cádiz", asegura.

Además, recuerda que en este país hay muchísimo talento en el mundo de la comedia y que este es el Siglo de Oro del humor. A parte de Leo Harlem y Carlos Latre, en el programa también aparecen JJ Vaquero, Juan Luis Cano, Santiago Segura, Ana Morgade, el Gran Wyoming, Berto Romero, Miki Nadal… "Sale todo el mundo, es lo malo de tener amigos", concluye.

Por otra parte, Alsina le pregunta si es un tópico que los andaluces son más graciosos y Goyo Jiménez responde que el dialecto andaluz tiene una musicalidad que suena más graciosa, porque es más llevadero. "Cuando tienes una forma de hablar menos meliflua, influye más el contenido. Cuando el idioma suena a más gracioso, es más fácil hacer reír", afirma.

El Chiringuito con Carlos Latre

Carlos Latre nos trae un día más a sus personajes y hoy Josep Pedrerol hace repaso en El Chinriguito del mercado de futbolistas que podrían incorporarse a la liga española con Tomás Roncero, Eduardo Inda, Cristóbal Soria y Jorge D’Alessandro.

Inda trae una nueva ‘exclusinda’ y explica que el Huesca tenía apalabrado a Lewandowski del Bayern, aunque finalmente no vendrá porque "en Munich hace menos frío que en Huesca". Por su parte, Tomás Roncero asegura que Florentino se quiere traer a Haaland, "el noruego de corazón madridista, que es blanco de nacimiento porque es color folio". Asimismo, Cristóbal Soria dice que en el Barcelona, como no hay dinero, al final van a estar los mismos jugadores, que tienen ya una edad. "Agüero podría recalar en el Barça como estrategia. Si es para que se quede el pequeñito, yo me lo traigo a lomos, aunque vamos a parecer el FC Jubilandia", explica.

Joseba Llaostiaca, el aficionado del Athletic que se hizo viral

Hablamos con Joseba Llaostiaca (Leo Harlem), el aficionado del Athletic que se volvió viral en redes sociales este fin de semana tras saltar desde un semáforo en la previa de la Copa del Rey. Nos explica que, después del salto, murió y que ha resucitado este fin de semana. Cuenta que es muy del club vasco y que se vino arriba con lo de 'Aúpa Athletic'. "Hice un poco de pressing catch a lo vasco", cuenta, aunque admite que el golpe le ha dejado con anticuerpos, "el virus no tiene por dónde entrar". Por otra parte, explica que lo de saltar desde un semáforo es una tradición, al igual que las pelotas vascas, porque "tenemos las pelotas vascas de tirarnos desde un semáforo".

Además, explica que volver a la vida es prácticamente como volver de una siesta larga, pero con peor cuerpo. "Los de la Seguridad Social no quieren cuentas conmigo. Resucitar tiene sus inconvenientes: cuando te mueres dicen cosas de ti y te compran flores. Si resucitas, te vienen todos los marrones seguidos", comenta.

El instapoeta Mario Ródenas

Como llevaba mucho tiempo sin venir, hablamos con el instapoeta Mario Ródenas (Goyo Jiménez) a petición de su tío, el director general. Ródenas nos cuenta que se ha agarrado la mona de Pascua y que tiene mucho dolor de cabeza. Alsina le reprocha que la tradición no es emborracharse, sino comerse una mona de chocolate, a lo que el instapoeta responde diciendo que "los boomers solo saben enfadarse cuando los jóvenes se saltan las tradiciones". Además, nos lee un poema inspirado en un bar, donde dice que ha vivido los mejores momentos de su vida. La poesía está basada en un momento autobiográfico, cuando se enamoró de una camarera.