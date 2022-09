HUMOR | LA HORA GUASA

Línea con el cielo: Isabel II, Fernán Gómez y "Little of the Street" (Chiquito de la Calzada)

Nuestros humoristas Carlos Latre, Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, Leo Harlem y Borja Fernández Sedano nos acompañan en 'La Hora Guasa'. Para seguir de cerca la actualidad política enviamos a nuestro reportero Leopoldo Jalisco a un centro comercial para saber qué productos básicos son irrenunciables en la cesta de la compra según los ciudadanos. Leopoldo se encuentra con Fernando Ónega y con Pedro Sánchez, que nos cuentan cuáles son sus productos más consumidos. Además, hablamos de la doble de la reina Isabel II, que ha dejado su trabajo tras la muerte de la monarca, y Mari Carmen de Málaga se cuela una vez más en antena preguntando por qué ocurrirá ahora con los perros de la reina de Inglaterra. También, a través del teléfono para hablar con el cielo, intentamos hablar con Isabel II y, de paso, charlamos con Gila, Fernando Fernán Gómez, Quique San Francisco, Carmen de Mairena y "Little of the Street" (Chiquito de la Calzada). Por último, buscamos hablar con un experto en protocolo desde Onda Cero Cambridge, sir Arthur Cavendish.