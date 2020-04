Especial ¡Cómo está el patio!

Joaquín Reyes nos cuenta cómo está llevando el confinamiento, confiesa que está "muy bien" y nos cuenta que se ha cortado el pelo solo y que no se aburre, "me quedo mirando el gotelé y se me aparecen caras, me escondo cosas, me pongo resistiré al revés, etc.".