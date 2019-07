Humoristas: El vidente que ha sorprendido a todos los oyentes con sus predicciones y muchos juegos

Nuestra sección más divertida comienza con una entrevista un poco particular donde nuestros humoristas hablan por teléfono con el ya conocido y famoso Braulio que está en Pamplona disfrutando de los San Fermines. Nuestro querido Braulio quiere tranquilizar a los compañeros destacando que en los "12 años que he estado solo he tenido mononucleosis dos veces así que no hay nada por lo que preocuparse".

En primer lugar, hablamos con Carlos Latre, bueno hablamos con Pedro Sánchez, presidente en funciones que nos cuenta que mañana tiene dos reuniones para lograr esta investidura que nos tiene a todos en vilo. Se reunirá con los Pablos pero no con Rivera.

Tras esta conversación tan intensa e importante, Latre nos presenta un bloque publicitario de lo más curioso con artículos de "calidad".

Con Leo Harlem, descubrimos al mejor vidente reconocido por la Agrupación de Parapsicología de Robledillo de la Jara, según pone en los papeles que él mismo ha facilitado a los colaboradores. Destaca de él mismo que es capaz de pasar consulta con cualquier tipo de baraja de cartas: la del tarot, la del póquer, la baraja española… "El otro día pasé consulta a una señora con las cartas de Dora la Exploradora, que las llevaba su nieta" afirma el vidente. Así que aquí empieza el “Gabinete de Videncia de Rubén Gañifa” donde ha atendido a dos de nuestros oyentes.

Primero ha hablado con una gallega que se ha presentado como "soy sagitario y llamo desde Lugo" para conocer el futuro de su hijo mediano que tiene oposiciones, al final nuestro vidente se desvía un poco del tema y acaba diciéndole que le va a dejar una herencia su marido que va a fallecer esta semana.

La segunda llamada es con un señor llamado Anselmo que quiere saber si va a echarse novia. Gañifa le dice que si que va a llegar una mujer muy pronto pero va a ser para sacarle el dinero. Con estos dos casos hemos aprendido que más vale no llamar a nuestro querido vidente si no estás preparado para recibir noticias que te dejarán helado.

Cambiamos de tercio completamente con Agustín Jiménez que les trae a sus compañeros un juego de preguntas absurdas donde tienen que comentar lo primero que se les pase por la cabeza. Dicho juego se llama "PREGUNTAS DE MIERDA", con eso nos lo dice todo. Sólo para que os hagáis una idea, voy con una aleatoria... ¿Qué canción podrías escuchar al despertarte hasta el fin de tus días?.

Por último, tenemos a Goyo Jiménez analizando una conversación basada en hechos reales de como un señor está a favor de los homosexuales por temas demográficos. En efecto, por pura cifra ya que como este colectivo no puede procrear le encanta porque cree que en este mundo ya sobra gente. Gracias a la imitación de Goyo tenemos con nosotros a Alfonso Gil Ler Chungui que ha escrito un libro hablando de este tema tan controvertido ya que a él personalmente también le molesta el exceso de gente.