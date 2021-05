El Hulk español que cuenta historias realmente "increíbles"

El portero del Maracá de Ambato, que es un equipo del campeonato del torneo ecuatoriano de fútbol, fue expulsado por el árbitro después de que pillarle orinando, en pleno partido, detrás de una de las vallas de publicidad del estadio. El futbolista, que se llama Jorge Joaquín Pucheta, no podía más, tenía la vejiga ya a puntito de reventar, aprovechó un ataque de su equipo para hacer pis allí, cerca de su portería. Pero el árbitro le vio y le expulsó por conducta antideportiva.

Con motivo de esta anécdota, hemos hablado con Braulio, un buen amigo del programa, que nos llama desde su camión para contarnos cómo hace sus necesidades fisiológicas cuando pasa tanto tiempo conduciendo.

El Hulk español

El lunes pasado se cumplieron 59 años de la primera publicación de 'El increíble Hulk' en Marvel Comics. En España también se conocía a dicho personaje como "la masa" o "el hombre increíble", esta mañana contamos en Más de uno con un español que asegura padecer el mismo síndrome que el doctor Banner. Saludamos ya a "el Hulk español", Julián Quiroga.

Nuestro Hulk confiesa que se le conoce como "el increíble Julki" por su capacidad para contar mentiruscos gordos como panes. En otras palabras, historias "increíbles", que siempre suelen empezar con la frase: "No os vais a creer lo que me acaba de pasar". Además, suele contar cosas como "me encontré a Carlos Alsina haciendo nudismo en Tarifa" o "Yo veraneo todos los años en casa de Florentino Pérez".

Otro de sus clásicos es "a mí me plagiaron 'La casa de papel', lo que pasa es que se me pasó registrar el guión" y también: "este marisco me lo trae a mí un amigo gallego por la mitad de precio". También con el coronavirus no para de repetir las mentiras de: “hay muchos casos porque se hacen muchos test” o “¿Qué pasa que hasta las once no me contagio y a las once y cinco sí?” o “El virus lo soltaron los chinos desde un laboratorio y ahora están de fiesta”.

Brisa Blanchetti, psicóloga del programa

Después de tanta agitación por la campaña y las elecciones en Madrid, hablamos con nuestra psicóloga de cabecera, la doctora Brisa Blanchetti. Hoy Brisa responde rencorosa a las consultas y se queja de que nuestra fiel oyente, Maricarmen de Málaga, le hace la vida imposible. Tras hablar con Maricarmen y su hija, Anita, Brisa se da cuenta de la "falta de sinapsis neuronales" de Maricarmen y eso hace que recupere su verdadero ser.