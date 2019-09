HUMOR | El encargado de seguridad del Mundial de Baloncesto: "No eran españoles, no se sabían las letras de Julio Iglesias"

Shoimuí Chun-Go asegura que los periodistas no lograron pasar sus sencillos controles de seguridad, "no tenían la acreditación compulsada, ni llevaban encima los documentos que necesitamos para saber su identidad: libro de familia, título de bachiller, la tarjeta de Carrefour y la cuenta de AliExpres". Además, tampoco sabían cosas básicas, como el código puk de su móvil, "eso todo el mundo lo sabe, es muy raro", declara.

Asimismo, sostiene que no eran españoles porque no "sabían la letra de las canciones de julio iglesias, un verdadero español saben sus letras" y cuando les preguntaron por la receta de la paella no dijeron el chorizo como uno de los ingredientes principales, "yo he visto a Jamie Oliver poner chorizo en la paella", explica.