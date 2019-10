HUMOR | El cine y la comida romperán tu pareja y tu familia

Nuestros humoristas comienzan con El Monaguillo que ha salido a la calle para comentar las noticias más curiosas con los viandantes para saber que opinan ellos.

Madrid lanza un plan para eliminar 12.000 cotorras invasoras.

La OMS vincula sedentarismo y miopía.

Un estudio advierte de que viajar en avión produce más flatulencias. Es normal que, al ir en avión, uno pueda notarse más hinchado y tenga más flatulencias. Y, por supuesto, tiene una explicación científica y hasta nombre: Flatulencia de Gran Altitud.

Estas son algunas de las noticias que ha comentado con las que ha dejado en shock tanto a sus compañeros como a la gente que ha ido parando por la calle pero pese a todo, se prestaban a hablar con El Monaguillo sin dudarlo.

Por otro lado, de la mano de Leo Harlem y Sara Escudro conocemos a una pareja que nos enseña un fenómeno que está rompiendo parejas y separando familias y amigos, estamos hablando de comer en el cine.

Como sabéis, son muchas las salas que están prohibiendo a sus clientes introducir alimentos comprados en el exterior para que consuman los productos que venden allí (palomitas, patatas, refrescos… hasta hamburguesas venden ya en algunos cines).

Y es que cuántas veces has ido al cine y has escuchado más al señor de al lado masticando palomitas que el sonido de la película. Cuántas veces has estado viendo una película sangrienta y has estado a punto de vomitar de oler comida y comida. Pues estas situaciones las han sufrido a esta pareja tan curiosa y nos enseñan como superarlas.

Por último, Goyo Jiménez nos trae a un coach del positivismo y el buenrollismo. Este invitado tan feliz es Pablo Cuelo e intenta que nuestros humoristas nunca pierdan la sonrisa. Pablo es un hombre de 45 años que, después de sufrir varios reveses, decidió dejarlo todo e irse a la India. Ahora, convertido según él mismo dice en “un hombre nuevo”, acaba de aterrizar en España para ayudar espiritualmente a todos los que como él se sintieron perdidos en algún momento.

