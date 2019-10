El monaguillo revela qué profesiones tienen más y mejor sexo

A raíz de conocer que Tíjola es el pueblo que más se enriquece en España porque le toca siempre la lotería, a Cristina le pregunta qué haría si le toca la lotería, "dejar de currar", "no me aburriría ni de coña, vamos". Además, El monaguillo la aconseja que cuelgue su traje de novia en Wallapop y le da la mala noticia. Por otro lado, revela qué ocupaciones con más sexo son los agricultores, arquitectos y peluqueros, y tristemente Cristina no es uno de ellos.

A Borja le hace una de las preguntas más indiscretas de la mañana: "¿Has tenido alguna flatulencia, algún apretón?", a lo que el joven de 18 años le responde sinceramente "Sí, claro que sí, en mitad de clase de biología". Asimismo, le consulta si le importa que le cambie el nombre, "tienes cara de Javi" e insiste en si le cortan el pelo con la luz apagada. Borja también explica qué haría si le toca la lotería, "comprar una casa, un atiquillo normalito".

Por otro lado, intercepta a otra Manoli, que confiesa su traje de novia está lavado y colgado en casa de su madre, por lo que nuestro reportero de masa madre espeta "¿y tú crees que la casa de tu madre es un trastero?".