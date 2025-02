Yolanda Díaz admite que Junts es de "derechas" y que la negociación para aprobar la reducción de jornada "va a ser difícil"

No se trata de hacer más horas en el trabajo, sino de conseguir ser más eficientes. Esta es la máxima de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para defender la reducción de la jornada laboral de 40 horas a las 37,5 horas semanales aprobada ayer por el Consejo de Ministros en el anteproyecto de ley.

Se trata de una medida histórica en la que el registro horario adquiere un papel protagonista. Para ello, el gobierno pretende reformular el control horario de las empresas, que será digital, interoperable y "propio del siglo XXI", según avanzó ayer la ministra.

Esta medida, que busca beneficiar a cerca de 12 millones de trabajadores, supone un avance en uno de los compromisos más destacados del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar cuyo objetivo es que la sociedad española tenga "menos tiempo de trabajo y más tiempo de vida", defiende en 'Más de uno' Yolanda Díaz.

Discrepancias en el seno del Gobierno con sus medidas

En estos cinco años al frente del Ministerio de Trabajo ha librado fuertes batallas para sacar adelante reformas en el mercado de trabajo -la subida del salario mínimo, la reforma laboral, el mecanismo de protección de ERTEs- que han tenido sus efectos positivos en la economía española, que crece a un ritmo del 3,2%.

Díaz admite que en todo este tiempo ha tenido "discusiones enormes en el seno del Gobierno" para sacar adelante esas normas. Una de ellas fue la 'ley rider', cuyo gran debate no lo tuvo con la patronal, sino con sus compañeros de Gobierno.

Muchas veces los ministerios pueden ser de idéntica formación política, pero tener una posición radicalmente en contra

Al respecto de las discrepancias internas del Gobierno para reducir la jornada laboral -pues el PSOE no estaba convencido de ello en el acuerdo de gobierno- Yolanda Díaz considera que "los españoles tienen derecho a saber qué defiende cada quién". Ahora, sin embargo, el debate está cerrado y asegura que "lo resolvemos con amor y paciencia" entre los distintos ministerios.

"Se sorprenderían que las discusiones en el Gobierno no van por espacios políticos, sino que muchas veces los ministerios pueden ser de idéntica formación política, pero tener una posición radicalmente en contra", dice la ministra mientras no tiene "ninguna duda" de que hay neoliberales dentro del Gobierno.

Mejorar la productividad de los trabajadores

La reducción de la jornada laboral de las 40 horas máximas semanales a 37,5 horas es una medida pensada "con moderación", pues efectivamente "es una tecla que afecta en toda la ecuación económica y social" del país. Sin embargo, en España hay muchas empresas que ya cuentan con esta reducción de jornada o incluso convenios colectivos con una jornada inferior.

Es una tecla que afecta en toda la ecuación económica y social

Con esta medida, Yolanda Díaz trata de corregir un diferencial negativo que tiene España en términos de productividad con respecto a Europa. Así, los trabajadores españoles son menos productivos que sus vecinos europeos, por lo que se trata de ser más productivos trabajando menos.

Para ello, se ha estimado una ponderación de horas muy moderada. Gracias a la digitalización, la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos, el debate ahora pretende resolver "cómo compensamos esto construyendo modelos sociales más justos, que caminemos hacia un modelo de prosperidad compartida".

La reducción de la jornada laboral tiene el apoyo de la calle

La nueva ley se tramitará por la vía de urgencia, pero sigue sin tener atados los apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación en el Congreso. Para Yolanda Díaz, este va a ser el debate más importante que se va a vivir en España tras la reforma laboral.

Al respecto de cómo va la negociación con el Partido Popular, la ministra recuerda cómo la reforma laboral salió adelante "por el voto errado de un diputado del PP". Con esto, se quedó "extrañada" porque no podía comprender cómo algo tan importante era tratado así por algunos grupos parlamentarios.

Voten a quien voten, es la medida que espera la ciudadanía en nuestro país

En opinión de Díaz, el consenso en la calle al respecto de la reducción de la jornada laboral "está ganado", pues "voten a quien voten, es la medida que espera la ciudadanía en nuestro país". Por ello, asegura que ha trabajado "con todos los grupos", entre los que también se encuentra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Me gustaría encontrar al Partido Popular que intentó representar Feijóo durante unos días que tuvo de giro social", cuando hizo referencia a la reducción de la jornada laboral o a las reformas para la conciliación, y espera que el PP "no repita el error de la reforma laboral", que no apoyó.

Junts es de derechas, "pero hay que negociar"

Sobre el posible apoyo de sus socios de gobierno, Díaz no tiene "ninguna duda" de que Junts per Cataluñaes de derechas, "y representa a un sector económico muy concreto, pero en política hay que negociar", igual que ocurre con el PNV.

"Yo he hablado con el señor Puigdemont y converso con él con frecuencia", adelanta la ministra mientras admite que su equipo está trabajando para obtener el apoyo de los independentistas, pero que no va a desvelar los términos de las negociaciones.

En definitiva, se trata de ver si las formaciones políticas se colocan del lado de algo importante para los españoles, pero "la negociación va a ser complicada, sin lugar a dudas", aunque se muestra convencida de que, al final, se presumirá de la reforma laboral.

Debe tener un debate consigo misma sobre su propio futuro

Al respecto de su futuro al frente de Sumar como candidata a la presidencia de España, Yolanda Díaz asegura que, por el momento, está centrada en ser vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Sin embargo, admite que tiene que tener un debate consigo misma sobre lo que quiere hacer en el futuro.

Sumar tiene que redefinirse y dar esperanza a la ciudadanía progresista

"Cuando tome la decisión o sepa qué quiero hacer, lo haré público, pero ahora estoy centrada en darle un poco de esperanza a nuestro país", dice. Lo que sí tiene claro la ministra es que no aceptará cargos orgánicos dentro de Sumar, pues es algo que nunca le ha gustado.

"A mí me gusta debatir, pensar, trabajar mucho y discutir mucho", explica Díaz, quien justifica que ella aporta más desde el diseño de políticas públicas. Con todo, opina que el movimiento Sumar "tiene que redefinirse y dar esperanza a la ciudadanía progresista" que les votó en las últimas elecciones generales.