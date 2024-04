Vicente Guilarte expresa su desánimo por el bloqueo en el CGPJ: "Esto es insostenible"

Se ha publicado que en una reunión comisión permanente del CGPJ su presidente interino, Vicente Guilarte, anunció que renunciará a la presidencia en verano.

En 'Más de uno', Guilarte, ha confirmado que en esa reunión dijo que en agosto ya no pensaba estar en su puesto y matiza que no se trata de que se vaya a quitar en medio sino de "propiciar la renovación" porque su papel aquí está un poco deteriodado, no pinto mucho"

El presidente interino del órgano de los jueces explica que intuye que no tiene muchos apoyos porque sus ideas no son de permanencia, pero que sus ideas van enfocadas a buscar fórmulas de renovación del órgano, que lleva sin renovarse desde 2018.

Critica que no tiene noticias de lo que se está negociando a nivel político con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y que él se va a limitar a proponer a las Cortes Generales, a los partidos políticos y a las asociaciones nuevas fórmulas para renovar el Consejo.

"Ando bastante solo"

Confía en que con su propuesta se produzcan "algún movimiento" para cambiar la situación porque "es insostenible".

Explica que su propuesta básicamente consiste en cambiar la manera de elegir a los integrantes de los tribunales y fijar un baremo objetivado sobre los méritos para formar parte de ellos. Apunta que "hay 122 nombramientos pendientes en los tribunales" y, con un consejo elegido por los partidos y una exigencia de fidelidad política, hacer dichos nombramientos sería, a su juicio, dramático para el futuro del poder judicial.

Sobre si los otros vocales del Consejo están de acuerdo con su propuesta, confiesa que "no me atrevo ni a preguntarlo" "ando bastante solo" y "no les veo a muchos muy proclives a buscar soluciones".

"La situación no es cómoda"

Guilarte ha reconocido su desánimo con esta situación que confiesa "no es cómoda" y que desea que llegue a su fin.