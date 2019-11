Toni Roldán: "En Ciudadanos tiene que haber un rearme intelectual, no solo un cambio de personas"

El ex portavoz económico en el Congreso de Ciudadanos, Toni Roldán , descarta en Más de uno estar en la nueva etapa del partido y cree que en Cs tiene que haber un rearme intelectual, no solo un cambio de personas.

Critica que Ciudadanos haya vetado a partidos y piensa que "pactar solo a la derecha tiene poco de partido liberal". Dice que Ciudadanos vino para combatir las dinámicas frentistas de la izquierda y la derecha, no para vetar a partidos e ir a elecciones. "Si vetas a la mitad del tablero político, dejas de ser útil", comenta.

Asegura que "no vine a política para ser un partido más de la derecha, y por eso me fui". Explica que dejar un partido cuando se discrepa de una estrategia política es algo normal, pero en España no.

Sobre la posición de Ciudadanos en la investidura de Sánchez afirma que es partidario de apoyar a Sánchez si exige al PP que apoye también la investidura para que España no dependa en lo económico de Podemos y de los nacionalistas radicales.

En cuanto a si al nuevo Ciudadanos debería romper los pactos que tiene con Vox dice que "un partido liberal tiene que ser antagónico a la extrema derecha y Vox es extrema derecha".

