Teresa Ribera: "Vamos a proponer topar el precio de la luz a 180 euros el megavatio"

Ante la continua subida de los precios de la luz, el gas y la gasolina, algunos gobiernos europeos ya han tomado sus propias medidas para calmar el malestar de los ciudadanos. Por su parte, el Gobierno de España ha decidido esperar hasta el 29 de marzo para tomar medidas, puesto que antes se reunirá con los sectores más afectados.

Asimismo, el presidente Sánchez sigue hoy con su gira por Europa para convencer a los países de la Unión Europea de la necesidad de reformar el mercado energético.

El Gobierno propondrá limitar el precio de la luz a 180 euros

Según ha anunciado en 'Más de uno' la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, los Gobiernos de España y Portugal tienen previsto presentar una propuesta conjunta al resto de socios europeos para limitar el precio del megavatio hora en el mercado mayorista a 180 euros por megavatio hora.

El precio máximo de 180 euros por megavatio hora era una referencia que existía en la regulación española y portuguesa hasta que en 2019 una directiva europea prohibió mantener topes a las ofertas de las empresas eléctricas en el mercado mayorista.

Por este motivo, la ministra considera que "si hace apenas dos años nos parecía una locura a la que nunca se llegaría y hoy está ampliamente superada, es poco discutible que debe ser el tope máximo que debemos aceptar en nuestro mercado".

En los últimos años, el promedio del precio de la electricidad estaba en torno a 50 euros, pero "desde antes del verano hemos visto cómo estos récords se han ido pulverizando día tras día".

Al hilo de esto, Ribera declara que "es absolutamente anormal la situación que estamos viendo, es intolerable", dice mientras critica la tensión que genera en la economía la distorsión del mercado, algo que "no deben soportar ni la industria ni los hogares".

"La sociedad española no puede esperar"

Teresa Ribera, insiste en que el Gobierno está esperando a tomar medidas hasta que tenga la respuesta de la Comisión Europea, algo que puede ser visto como "una oportunidad para construir más Europa".

En el supuesto de que Europa no esté a la altura en el tipo de medidas, nos obligará a tomar decisiones para proteger el interés nacional

Sin embargo, en el caso de que la Comisión Europea no acceda a regular los precios de la energía, la ministra asegura que el Gobierno actuará. "En el supuesto de que Europa no esté a la altura en el tipo de medidas que se adopten, nos obligará a tomar decisiones para proteger el interés nacional; la sociedad española no puede esperar", aclara.

"Es una oportunidad para construir más Europa, pero ha pasado demasiado tiempo y se va demasiado lento", considera la ministra de Transición Ecológica, que apremia a hacer "medidas orientadas a la raíz del problema" cuanto antes.