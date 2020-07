Xavier Querol, investigador: "Debemos seguir lo que dice la OMS, pero ponemos sobre la mesa que es posible que el Covid-19 se transmita por aerosoles"

239 científicos de 32 países han enviado una carta a la Organización Mundial de la Salud en la que piden que revise algunas de las conclusiones que tiene establecidas respecto del contagio del coronavirus, cómo añadir como posible fuente de contagio del coronavirus espacios cerrados donde el virus se encuentra en suspensión en el aire.

El investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), Xavier Querol, que es uno de los investigadores firmantes de esta carta, explica cómo se ha llevado a cabo el estudio que evidencia según ellos que el SARS-CoV-2 sí puede propagarse en espacios interiores cerrados a distancia través del aire .

Sobre por qué la OMS no comparte esta vía de contagio que defienden los científicos, Xavier Querol explica que esta carta no es ninguna crítica a la OMS y simplemente ponen el tema sobre la mesa para que sean los expertos de la OMS los que evalúen si el porcentaje de infecciones transmitidas por esta vía es relevante o no. Además dice que proponen una serie de medidas para reducir ese riesgo de transmisión.

Explica que la principal medida va dirigida a espacios cerrados e indica que hay que evitar la recirculación del aire y si no es posible, incrementar la ventilación.

Apunta que ponen sobre la mesa este tema de cara a posibles rebrotes en octubre o noviembre para tomar medidas adicionales que pueden disminuir el riesgo de contagio.