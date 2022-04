Masacre, atrocidad, genocidio. Estas son algunas de las palabras más repetidas al ver las imágenes de la masacre de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, tras la retirada de las tropas rusas.

Los cadáveres de la retirada rusa

Desde Bucha, cercana a Kiev, el fotoperiodista Santi Palacios ha publicado en la revista Cinco W una serie de fotografías comentadas por él mismo donde relata el horror vivido por la población civil.

En los últimos días las tropas rusas se retiraron progresivamente de las ciudades de Bucha e Irpín, ambas próximas a la capital ucraniana. El sábado por la mañana, Santi Palacios entró en Bucha junto a otros periodistas y militares ucranianos. "En cuanto pusimos un pie en la calle supimos que lo que había sucedido allí era una auténtica locura, un horror", cuenta a 'Más de uno' desde allí.

En cuanto pusimos un pie en la calle supimos que lo que había sucedido allí era una auténtica locura, un horror

"Los primeros muertos que encontré fueron ocho cuerpos maniatados en el patio de un edificio de viviendas", explica el fotoperiodista, al que le indicó el lugar una mujer vecina de Bucha. "Nos dijeron que habían sido ejecutados por las tropas rusas al entrar y que uno de ellos era el marido de su amiga". Cuando se lo contó a Santi Palacios, aquella mujer iba a contarle a su amiga el terrible desenlace de su marido.

Muchos de los muertos continúan en las calles porque los cuerpos podrían contener explosivos. En la mayoría, "se ven signos de disparos, en vez de artillería, por lo que parecen asesinatos deliberados de la población civil".

La comunidad internacional acusa a Rusia de crímenes de guerra

Las imágenes de cadáveres de personas con las manos atadas a la espalda son signo evidente de crímenes de guerra cometidos por el Ejército ruso. A partir de ahora, comenzarán las investigaciones a nivel internacional con el objetivo de sentar a los responsables de estos crímenes ante un Tribunal Penal Internacional.

Del Gobierno ruso no me creo nada y de lo que me dice una persona en estado de shock me lo creo todo

Durante estas semanas de conflicto, la población civil de Bucha permaneció encerrada en los refugios, por lo que desconocen qué ha ocurrido en las calles. "Aquí va a haber que hacer muchas entrevistas y estudiar bien a fondo qué ha ocurrido en cada caso", sostiene Santi Palacios para esclarecer cómo han ocurrido esos crímenes.

Para Rusia, las imágenes son parte de un acto de propaganda

Rusia, por su parte, considera que las imágenes son mentira y que forman parte de un acto de propaganda. Sin embargo, Santi, que está viviendo en primera mano la masacre, confiesa que "del Gobierno ruso no me creo nada y de lo que me dice una persona en estado de shock me lo creo todo", dice de los testimonios que recibe de la población civil.