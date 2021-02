Quiénes somos: Carmen, la oyente que trabaja haciendo PCR

Desde Más de uno queremos conocer lo que piensan y cómo están viviendo la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus, las personas que conectáis a diario con nosotros para informaros y entreteneros. Hoy hablamos con Carmen, una oyente que se dedica a hacer pruebas PCR en el laboratorio de un hospital de Guadalajara.

Asegura que al día pueden llegar a hacer entre 1.300 y 1.400 PCR, "abres la nevera y se te cae el alma a los pies", dice. Además, confiesa sentir impotencia cuando sale a la calle y ve a la gente haciendo vida totalmente normal, como si no hubiese pandemia, "me siento imbécil haciendo PCR porque luego le dices a la gente que es positivo y se va a Mercadona a hacer la compra", critica.

En cuanto a su familia, comenta que sus padres se fueron al pueblo en verano y todavía no han vuelto. Aunque les echan de menos, prefieren que estén ahí para estar más protegidos. Asimismo, cuenta que tenía un sueño con sus 7 hermanos que han tenido que aplazar por la pandemia: cantar boleros.