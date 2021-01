Conocemos mejor a nuestros oyentes: José Luis nos cuenta su experiencia en la desinfección de residencias

LEER MÁS La segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 lleva la esperanza a las residencias

En Más de uno queremos conocer mejor a los que escuchan este programa. Por eso, hablamos con José Luis, uno de nuestros oyentes, que escucha el programa desde Lalín, en Pontevedra. Trabaja en el control de plagas y desinfección y relata su primera experiencia desinfectando una residencia de ancianos. "En ese momento era algo desconocido, no sabíamos qué alcance iba a tener", explica. Añade también que "ver sus ojos de tristeza y sus caras de miedo" fue algo que le impresionó muchísimo.

Además, comenta que ahora mismo se encuentra en cuarentena y que su padre y su hermano han dado positivo por Covid. "Afortunadamente, están bien y a mi padre le van a dar pronto el alta", aclara.

Por otra parte, dice que ha bajado el flujo de trabajo porque muchos clientes han perdido parte de sus ingresos y, además, "se espacia más el tiempo entre la limpieza y la desinfección". "Las administraciones deberían mojarse para dar soluciones en los aplazamientos de pago", critica.

Asimismo, expresa que es muy fan del programa y que "le gusta todo". "Me gusta mucho La Ínsula, el programa de Aparici... El cocinero es genial, me voy riendo a carcajadas en el coche y la gente debe pensar que estoy loco", detalla. "Para mí ya sois familia, me hacéis compañía a diario", concluye José Luis.