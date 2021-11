¿Qué papel desempeña el océano para absorber el carbono de la atmósfera?

El catedrático de ecología e investigador del Instituto Universitario de Oceanografía de la Universidad de Las Palmas, Javier Arístegui, defiende que, aunque muchos compromisos acordados en previas cumbres sobre el clima no se han cumplido, "se trata de poner márgenes para que estos compromisos se puedan llevar a cabo en un futuro".

Diferencias entre países con el compromiso ecológico

Sin embargo, no todos los países están dispuestos a acogerse a los mismos compromisos. "El hecho de que China y Rusia no participen en esta cumbre es síntoma de que no hay un compromiso general", explica. En este sentido, también influye las diferencias entre países a nivel económico y de desarrollo. "La transión energética no puede hacerse a la misma velocidad en países como la India o Estados Unidos", pero muestra su preocupación por la tardanza para llegar a la "neutralidad climática".

En relación al cambio climático, una de las tareas es absorber la mayor cantidad posible de CO2 de la atmósfera. Entre las distintas maneras de absorber el carbono está un plan mundial de reforestación para que los árboles conviertan ese CO2 en oxígeno. "Tenemos que volver a hacer verde el planeta", comenta Arístegui sobre la acción del ser humano.

Proyecto OceanNETs: Cómo absorber el CO2 del planeta

Además, el océano puede jugar un papel determinante. El proyecto 'OceanNETs' hace un balance de las tecnologías que son de emisiones negativas para capturar dióxido de carbono precisamente en el océano, que es uno de los reservorios principales de carbono de nuestro planeta. "Una cuarta parte de las emisiones del planeta las captura el planeta", añade el investigador.

Algunas tecnologías tratan de acelerar procesos naturales, como puede ser "reforestar las comunidades costeras o crecer algas". También, otros son son más tecnológicos como es capturar dióxido de carbono y almacenarlo en los fondos marinos o producir procesos electro-químicos en el océanos para que se alcalinice el agua y capture dióxido de carbono.