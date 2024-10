El presidente de Renfe: "La retirada del convoy siniestrado se realizará el próximo fin de semana e implicará cortes del servicio y operar desde Atocha"

Renfe espera que hoy se recupere la normalidad en los servicios de alta velocidad en los viajes entre Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia. También en los servicios de cercanías en la capital.

El caos ferroviario, que afectó a más de 15.000 viajeros, fue provocado primero por el descarrilamiento de un tren, vacío, que iba remolcado por otro hacia talleres. Fue en el túnel que une Chamartín con Atocha, donde pasan los trenes hacia el Levante y los trenes de Cercanías de la capital.

Más tarde, un hombre se coló en Atocha y amenazaba con tirarse a las vías. Este incidente tardó tres horas en solucionarse, puesto que hubo que cortar la corriente por seguridad y eso hizo que un tren que estaba a punto de entrar en la estación se detuviese a pocos kilómetros.

El tren descarrilado continúa de momento en el túnel, tratarán de retirarlo el fin de semana, que hay menos tráfico ferroviario, pero se ha recuperado una vía que permitirá que se restablezca el servicio hoy.

Renfe mantiene la previsión de normalidad

El presidente de Renfe, Raúl Blanco, asegura en 'Más de uno' que "se mantiene la previsión de normalidad" a lo largo de la mañana de este lunes.

Blanco asegura que se está reubicando a los pasajeros en otros trenes o acompañando en dos trenes que salían de Chamartín a Atocha.

Compra de billetes

La previsión es de normalidad y se prevé que, "progresivamente, en el día de hoy retorne el servicio habitual", así como la compra de billetes de trenes, que ha estado bloqueada en las últimas horas.

Asimismo, a media mañana se espera restablecer la venta de billetes, que ha estado bloqueada en las últimas horas. "Se ha bloqueado la venta para poder reubicar viajeros y jugar con esas plazas en estos momentos de dificultades", explica.

Dada la situación, se ha decidido dar prioridad al servicio habitual de los trenes por el túnel donde se encuentra el tren volcado. Así, se utilizarán las vías del túnel que no están afectadas para que los demás trenes sigan circulando.

Blanco asegura que se tomó la decisión ayer de priorizar el servicio y dice que va a ser una operación compleja. "Durante el fin de semana se tendrá que realizar algún corte del servicio y operar desde Atocha y no de Chamartín para retirar el convoy del túnel", explica.

Asegura que es una operación muy compleja, por trabajar en un espacio cerrado.

Sobre si creen que ha sido un sabotaje y no un accidente, Raúl Blanco dice que no es normal porque no es "habitual" y la investigación, que empezó el sábado por la noche, dirá, en pocos días, lo que ha ocurrido.

Hay menos incidencias, pero más mediáticas

En cuanto a si hay más incidencias que antes, el presidente de Renfe asegura que "hay menos incidencias que 2024 y 2023", pero reconoce que ha habido incidencias más destacadas y mediáticas.