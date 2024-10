Cuáles son tus derechos si eres uno de los afectados por las cancelaciones de Renfe, Iryo y Ouigo

Renfe ha suprimido este domingo varios trenes entre Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia debido a una incidencia con un tren sin pasajeros ocurrida ayer sábado en el túnel de alta velocidad que une las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín.

En torno a las 16.00 horas descarriló un tren sin pasajeros en el túnel que une ambas estaciones. "Esto impidió que los trenes que desde Levante suben a Chamartín hiciesen sus servicios de alta velocidad. Lo que hicimos fue disponer un servicio de lanzadera de cercanías acompañados con gente, para lo que desplegamos casi 25 personas nuestras para que atendieran a los clientes y supieran los clientes qué tenían que hacer, que en este caso era desplazarse con estos trenes de cercanías hasta la estación de Atocha", ha explicado esta tarde el director general de Negocios y Operaciones Óscar Gómez Barbero.

Cuando la situación estaba más o menos organizada, ha señalado Barbero, sucedió un segundo incidente (a las 19.00 horas) en el que un individuo amenazó con "tirarse a las vías", lo que provocó un parón del servicio ferroviario durante tres horas.

Renfe cifra en 13.700 los afectados por las incidencias

El director general de Negocios de Renfe ha explicado que este domingo 13.700 personas se han visto afectadas por la incidencia, mientras que el sábado el número de afectados fue de 3.200 pasajeros.

Asimismo, ha señalado que un total 22 trenes se han visto afectados por las dos incidencias de este sábado y 26 trenes tienen afectación en la estación, aunque matiza que "están en su horario normal".

Desde Renfe aseguran que están buscando "soluciones creativas" para desbloquear la situación aunque, según señalan, es improbable que se resuelva durante el día de hoy: "esperamos que mañana, si no conseguimos arreglar la situación, mejorar un poco lo que tenemos, pero ahora no podemos afirmar cómo será la situación de mañana", ha admitido Barbero.

Los derechos de los afectados por retrasos y cancelaciones

Ante esta ola de cancelaciones de trenes que está impidiendo a miles de personas llegar a sus destinos, Facua-Consumidores en Acción ha recordado que los afectados tienen derecho a las indemnizaciones que establece el reglamento europeo y los códigos de conducta de las compañías.

"Es evidente que todo el que sufra la cancelación de un tren tiene derecho a que le devuelvan el dinero, lo que ocurre es que esto no es una causa de fuerza mayor y, por lo tanto, si hay perjuicio económico también nos lo tienen que abonar", afirman.

Por ejemplo, "si ahora tengo que buscarme una vía alternativa de transporte, por ejemplo, un billete de avión que me cuesta más caro que el billete de tren, la diferencia tendrán que abonármela, al igual que si pierdo días de vacaciones, no puedo encontrar ninguna vía alternativa, y pierdo noches de hotel el dinero que no me devuelvan también tendría que abonármelo la compañía ferroviaria con la que contraté originalmente el billete".

Esto es así, han indicado, "no porque tenga culpa de lo ocurrido sino porque tiene responsabilidad legal con los pasajeros".

Recuerdan que la operadora pública (Renfe), como las operadoras privadas que circulan por la red de ADIF (Iryo y Ouigo) tienen obligación de cumplir, entre otras normas, con el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

Así, la normativa europea señala que, si el retraso es superior a 60 minutos, la empresa ferroviaria tiene que ofrecer gratuitamente comidas y refrigerios, en una medida adecuada al tiempo de espera.

En el caso de que el consumidor requiera una estancia de una o más noches, la empresa ferroviaria deberá proporcionar también alojamiento en un hotel u otro lugar y transporte entre la estación de ferrocarril y el lugar de alojamiento.

Por otro lado, la asociación ha señalado de que las operadoras con trayectos en tren que se hayan visto afectados por cancelaciones o retrasos de al menos 60 minutos -ya sea en la salida o en la llegada al destino- están obligadas a ofrecer a todos los consumidores las siguientes opciones:

El reintegro del importe total del billete

La continuación del viaje en condiciones de transporte comparables y lo antes posible

La continuación del viaje o la conducción por una vía alternativa, en condiciones de transporte comparables, en fecha posterior que convenga al viajero.

Además, de estas compensaciones, los usuarios también tiene derecho a reclamar otros daños y perjuicios que hayan podido sufrir a consecuencia de la cancelación o el retraso del tren, que deberán ser valorados en cada caso.

FACUA ha recordado que Renfe recoge su propio compromiso de puntualidad, que en ocasiones excede al establecido por la normativa europea, y establece sus propias indemnizaciones.

En el caso de Ouigo e Iryo, la federación ha apuntado que deben comprometerse a, al menos, las compensaciones que establece el Reglamento Europeo.