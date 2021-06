Petra Martínez: "Hacer 'Barrio Sésamo' fue uno de los trabajos más bonitos"

Hoy se inaugura el Festival de Málaga del Cine en Español hasta el 13 de junio, con todas las medidas sanitarias y de seguridad. Esta es la segunda edición que se celebra en tiempos de pandemia, pues la anterior se canceló el 10 de marzo del 2020 y se celebró finalmente el pasado agosto. La gala de inauguración será presentada esta noche por Silvia Abril y Toni Acosta.

Este año el Festival de Málaga cuenta con un día más de duración; en total, once jornadas para ver en total 23 películas. Entre los estrenos, está la nueva película de Dani de la Torre, 'Life is life', producida por Atresmedia. En esta edición hay numerosas óperas primas, que siempre cuentan con un punto de novedad y de desafío para quienes se estrenas dirigiendo una película. El Festival de Málaga se ha convertido en un primer salto para los jóvenes que quieren comenzar y presentar sus primeros trabajos. De hecho, este festival premió a Pilar Palomero por 'Las Niñas', que este año ganó el Goya a Mejor Película.

El actor Secun de la Rosa se estrena como director con la cinta 'El cover'. Además, veremos 'Ama', otra ópera prima de Julia de Paz, o los trabajos de Macarena Astorga con 'La casa del caracol' y Ezekiel Montes con el thriller negro 'Hombre muerto no sabe vivir', ambos directores malagueños.

Petra Martínez recibe la Biznaga por ser una imprescindible del cine español

Esta noche la actriz Petra Martínez recibe la Biznaga Ciudad del Paraíso que otorga el Festival a los "imprescindibles" del cine español. Petra se muestra muy contenta por recibir el premio y dice tener la sensación de que "algo has debido hacer bien para que la gente piense que este año me lo merezco". La actriz valora especialmente este premio por todo el reconocimiento y el cariño que hay detrás y afirma: "Me gusta mucho que me quiera la gente".

Petra actuó junto a Juan Margallo, su compañero y marido, en Barrio Sésamo, donde hacían de Ángela y Nisi, un matrimonio que tenía una tienda. Barrio Sésamo lo veían alrededor de 7 a 8 millones de personas al día, y Petra recuerda lo bien que se lo pasaban durante las grabaciones de la serie. "Hacer ese trabajo fue muy bonito porque todos éramos amigos", comenta la actriz. Con los años, esos mismos espectadores pudieron ver a Petra en Brigada Central, Los Serrano, Amar en tiempos revueltos, y ahora en La que se avecina. Tras realizar tantos trabajos en televisión, su fama se amplificó notablemente, algo que, según cuenta, "llegó a ser apabullante" y se planteó no volver a trabajar en televisión.

En este certamen se proyectará 'La vida era eso', la película donde Petra Martínez es la protagonista junto a Anna Castillo, una historia sobre dos inmigrantes españolas que se encuentran en un hospital en Bélgica, y su vida se transforma.

Con el premio Biznaga Ciudad del Paraíso, que ha sido otorgado en otras ocasiones actores como Óscar Martínez y Julia Gutiérrez Caba, el Festival intentaba reconocer el trabajo de caras conocidas, que tal vez no han tenido papeles protagonistas, pero que han aportado mucho a la industria cinematográfica española.