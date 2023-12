Personas Altamente Sensibles: "Ser sensible no es ser débil"

La psicóloga e investigadora estadounidense Elaine Aron describió, a mediados de los años noventa, por primera vez el rasgo de la alta sensibilidad. Es importante subrayar la palabra 'rasgo', porque la alta sensibilidad -y en esto inciden mucho todos los especialistas- no es un trastorno psicológico ni una enfermedad, sino una característica de la personalidad de cada uno.

En 'Más de uno' hablamos de cómo este rasgo puede condicionar la vida de ese 20-30% de la población que se calcula que podría ser altamente sensible. De qué significa, de cómo sienten estas personas cuyo sistema nervioso -cuyo cerebro y cuyos sentidos- reciben mucha más información que la que percibimos quienes no somos altamente sensibles.

Descubrir que eres PAS en la edad adulta

Juan José Ferrer-Bonsoms descubrió que era altamente sensible a los 33 años, hace menos de un año. Todo fue "gracias a que empecé a hablar con mi doctora Marta", quien tras contarle lo que le ocurría, le enseñó un vídeo de YouTube donde se explicaban muchas cosas que e él mismo vivía, y ahí empezó a tomar conciencia.

El descubrimiento fue por casualidad. Juan José trabajaba en finanzas y llevaba una vida muy intensa y de mucho estrés. Después de un año entero sin dormir, sin rendir en el trabajo y estando despistado en casa, se lo comentó a un amigo suyo médico y fue él quien le recomendó a Marta Sanz, directora de la Unidad de Psiquiatría del Servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional y autora del libro 'Vulnerabilidad y fortaleza. Personas Altamente Sensibles'.

Lo principal del vínculo entre paciente y doctor es sentirse seguro en el espacio emocional que se genera

"Empecé a hablar con Marta y menos mal, porque viendo a otras personas altamente sensibles que han pasado por otros psicólogos o psiquiatras, yo di con la buena a la primera", cuenta en 'Más de uno' Juan José.

Para Marta lo principal del vínculo entre paciente y doctor es "sentirse seguro en el espacio emocional que se genera", ya sea una consulta médica, psiquiátrica o del tipo que sea. La seguridad emocional es muy importante y, más allá de ser altamente sensible o no, cada persona es genuina porque "tiene un contexto, unos genes y una biografía" que influye en su vida.

¿Cómo son los cerebros de las personas altamente sensibles?

Con las técnicas de neuroimagen se ha podido comprobar científicamente que las personas altamente sensibles (PAS) tienen un funcionamiento diferente, cuando se les proporciona ciertas tareas o cuando "supuestamente no haces nada".

En los cerebros de las personas PAS se ven modificaciones y activaciones diferentes. Especialmente "tienen una actividad más potente en todo lo relacionado con la empatía, con la conectividad social, con el autoconocimiento y con el proceso cognitivo visual complejo", explica Marta.

La alta sensibilidad "puede ser una fortaleza o una debilidad"

Para Manuela Pérez-Chacón, psicóloga especializada en niños altamente sensibles (NAS) y en adultos altamente sensibles (PAS), este rasgo "puede ser una fortaleza o una debilidad". Las características de las personas altamente sensibles son buenas; empatía, creatividad, emocionalidad, pensamiento profundo y analítico, "pero mal gestionado puede llevar a que sea una debilidad porque puede derivar en mucho sufrimiento y en algún tipo de dificultad psicológica como ansiedad o depresión".

La autoestima es la base de todo en la persona altamente sensible y en ella se profundiza cuando se trabaja con niños. En el caso de los menores, Manuela asegura que es sencillo detectar las características de la alta sensibilidad, pues al no estar contaminados con la experiencia, "las características se ven de forma más clara".

Mal gestionado puede llevar a que sea una debilidad porque puede derivar en mucho sufrimiento

A pesar de ello, matiza que "ser PAS no está reñido con cualquier otro aspecto psicológico, psiquiátrico o de personalidad".

"Te falta cabeza": la importancia de tener las herramientas y autoestima

Juan José, como persona altamente sensible, reconoce que cuando no se encuentra bien, está muy despistado o no se concentra, pero cuando está descansado, se le da todo bien.

"De pequeño jugaba al tenis y me decían 'te falta cabeza' porque no era capaz de controlar mis emociones ni mis nervios. No era capaz ni nadie me daba las herramientas para ser capaz. Yo he sido capaz ahora", detalla.

Además, al ir a terapia con Marta, descubrió que también tenía un problema de autoestima, algo de lo que tardó en darse cuenta. Ahora, una vez que ya sabe cuál es su problema, puede solucionarlo.

Programas de aprendizaje donde entrenar la sensibilidad

Manuela, junto a Antonio Chacón, es la autora de la validación y adaptación cultural del Test para Personas Altamente Sensibles, "el primer paso que necesitamos para ver si cumplimos las características". A la hora de diagnosticar la alta sensibilidad, Manuela lo define como "un entrenamiento".

Desde la experiencia, es importante medir el impacto que "los programas de aprendizaje, las intervenciones positivas y los ambientes nutritivos tienen en esas personas". Coincidiendo con la pandemia, generaron un proyecto grupal de entrenamiento, donde ha participado Juan José.

Lo importante es ofrecerle las herramientas, un lugar seguro y abrir un camino en el que puedan ir entrenando

Aunque "el aprendizaje en grupo es mucho más rápido", posteriormente "el camino es individual", por lo que cada persona se desarrolla de una manera u otra. De todas formas, "lo importante es ofrecerle las herramientas, un lugar seguro y abrir un camino en el que puedan ir entrenando como lo haces con el tenis o un idioma, pero con la emocionalidad".

En definitiva, Manuela insiste en lanzar el mensaje de que "ser sensible no es ser débil" porque las características de las personas altamente sensibles "se pueden convertir en fortalezas, pero con ayuda de todos".